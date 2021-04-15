Видео ⟩ "Жена ударилась головой о стекло": в тяжелой аварии в Болдерае пострадали два человека

Около полудня две машины не поделили дорогу на улице Пиестатнес. Одним из автомобилей, попавших в аварию, оказался серый Mercedes. Жена водителя, которая была на пассажирском месте, получила травмы.

"Машина разбита, жена пострадала. Скорая помощь увезла ее. Она ударилась головой о стекло", - сказал водитель Mercedes. 7

Водитель Mercedes внезапно выехал на встречную полосу и врезался в BMW. Авария произошла в довольно нетипичном месте - не на перекрестке или в плохо просматриваемом месте, а на прямом участке дороги. Водитель объясняет, что перед машиной пробежало животное.

"Ну, что я могу сказать, перед машиной выбежала собака", - сказал водитель Mercedes.

Водитель BMW также был доставлен в больницу. Его дочь поспешила на место происшествия и объяснила, что водитель Mercedes говорит неправду.

Женщина считает, что пенсионер выдумал бездомную собаку, чтобы оправдать свою неспособность водить машину. 7

Женщина утверждает, что один из очевидцев остался на месте и ждал сотрудников полиции, чтобы предоставить доказательства.

Теперь полиция будет выяснять, почему произошла авария и кто из водителей прав. Оба пострадавших доставлены в больницу в стабильном состоянии, и их жизни ничего не угрожает.