Министры иностранных дел Балтии посетят Украину, чтобы выразить поддержку

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибудут с визитом на Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для подтверждения солидарности с Украиной.