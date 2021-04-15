Чт, 15.04.2021
Если мы хотим сделать дальнейшие шаги, правительство должно быть уверено в том, что заболеваемость действительно снижается. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
3

Министры иностранных дел Балтии посетят Украину, чтобы выразить поддержку

Эдгар Ринкевич ФОТО: LETA

Министры иностранных дел стран Балтии сегодня, 15 апреля, посетят Украину с совместным визитом, сообщили в пресс-служба МИД Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибудут с визитом на Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для подтверждения солидарности с Украиной.

Цель визита - подтвердить солидарность Эстонии, Латвии и Литвы с Украиной в контексте дестабилизирующих действий России, выразить поддержку Украине и получить подробный обзор ситуации.

Министры обсудят практические шаги по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению сотрудничества в сфере безопасности и развитию европейской и евроатлантической интеграции страны.

НАВЕРХ
Back