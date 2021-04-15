"Мы очень близки к этому моменту": вероятно, скоро откроют живую очередь на вакцинацию для всех желающих

Она сказала, что в настоящее время собираются данные об остатках вакцины в пунктах вакцинации, чтобы решить, открывать ли в предстоящие выходные центры массовой вакцинации в Риге и регионах.

На вопрос, можно ли в ближайшем будущем открыть живую очередь людям, не входящим ни в одну из приоритетных групп, Юхневича ответила, что "мы очень близки к этому моменту".