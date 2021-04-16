ВИДЕО ⟩ Крепкий орешек из Эстонии: девушка наладила бизнес, не выходя из собственной кухни

Светлана Боева, которая благодаря своим фирменным "орешкам" уже известна многим жителям Таллинна под псевдонимом Svet Lana Oreshki, несколько лет назад и представить себе не могла, что когда-нибудь начнет изготавливать печенье на продажу. Теперь же на ее небольшой кухне развернулась мини-пекарня: иной раз приходится делать до 300 штук фирменных "орешков" за раз.

Светлана Боева и ее "орешки" ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Воздух в квартире пропитан ванилином: то и дело на плите в больших количествах варится сгущенка для нежного крема, а для готовой продукции на кухне установлена отдельная холодильная камера.

У Светланы официально зарегистрирована фирма и имеется разрешение, которое дает ей право изготавливать печенье и самой их реализовывать.

"Один продукт, а столько бумажек", - говорит владелица Sweet Nuts OÜ, демонстрируя толстую папку, где собрано все - начиная от медицинской справки, заканчивая детальным планом кухни и описанием всех предметов, которые задействованы в процессе приготовления печенья.

Девушка признается, что никогда не училась на кондитера и никакие другие десерты не делает. Впрочем, работа на кухне однокомнатной квартиры и так кипит: люди узнают про "орешки" чаще всего посредством сарафанного радио или в социальных сетях, а попробовав раз, как правило, становятся постоянными клиентами. "Мои белки" - так любя называет их Светлана.

Порой приходится делать до 300 штук фирменных "орешков" за раз ФОТО: личный архив Светланы Боевой

Не уменьшилось количество заказов и в коронакризис. Напротив, во время карантинов люди все чаще хотят закусить стресс чем-нибудь сладеньким. Светлане не раз приходили мысли начать сотрудничать с каким-нибудь кафе, но время для этого сейчас не самое подходящее. Поэтому "орешки" продолжают печься на ее маленькой кухне, что, впрочем, не мешает им путешествовать по Эстонии и даже выезжать за границу.

"Орешки путешествуют больше, чем я. Они были в таких странах как Англия, Норвегия, даже были в Египте, долетели туда в целости и сохранности, несмотря на температуру. Часто летали в Москву, и даже побывали в Испании", - описывает Светлана географию поездок своей продукции.

На тематических сообществах в социальных сетях печенью Svet Lana Oreshki в шутку приписывают наркотические свойства: попробовав раз, уже не остановиться! Светлана лишь с улыбкой разводит руками: секрет волшебного вкуса прост - только натуральные качественные продукты, ну и, конечно, теплота души, частичку которой ласнамяэская "белка" вкладывает в каждый свой орешек.