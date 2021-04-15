В Москве презентовали форму сборной России для Олимпиады в Токио. Без слова Russia, но с оберегом на удачу

Представленную коллекцию придумала и создала компания Zasport, которая одевала российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

Стоит отметить, что представленная экипировка - не соревновательная форма. Это парадные комплекты для российской делегации в Токио, которые наденут в олимпийской деревне, на церемониях открытия и закрытия, а также на аренах перед соревнованиями.

В дизайне формы присутствуют цвета российского триколора, а также использован современный вариант распространённого элемента русского костюма - оплечье. Также на экипировке будет расположен оберег на удачу.

Экипировка разработана как для российских спортсменов, так и для болельщиков - для них форма выполнена с государственной символикой и надписью RUSSIA.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия до декабря 2022 года отстранена от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом и с использованием национальных гимна и герба.

Флаг российской делегации должен включать в себя логотип ОКР, но не должен содержать текст. Использование сокращения RUS также не допускается.