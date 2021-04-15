В Литве 1168 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 572

Литва

За минувшие сутки было проведено 9957 молекулярных тестов (ПЦР) и 7406 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 483,2 случая. Доля положительных ответов на тесты за последние семь дней составляет 6,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 230 462 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3730 человек. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связана 7561 смерть.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 5287 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 572 теста (10,8%), скончались семь человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 653,4 на 100 000 населения, доля первичных позитивных тестов - 13,4%.

За сутки открыты 44 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 506 пациентам, средний возраст госпитализированных пациентов составляет 69 лет.