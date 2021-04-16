Пт, 16.04.2021
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Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального

CAS обязал включить в чемпионат Латвии по футболу ещё одну команду

Футболисты "Ноа" ФОТО: FC Noah Jurmala/Facebook

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Латвийскую федерацию футбола (ЛФФ) допустить к участию в чемпионате Латвии команду "Ноа" из Юрмалы, хотя сезон начался месяц назад. Об этом CAS проинформировал Латвийскую федерацию футбола (ЛФФ).

Сообщается, что принятое CAS решение носит временный характер. Оно подразумевает, что на время рассмотрения CAS обстоятельств дела место клуба в чемпионате Латвии будет своего рода страховкой.

На официальном сайте ЛФФ сообщается, что "Ноа" будет допущена до чемпионата Латвии, начиная с шестого тура, который запланирован на 24 и 25 апреля.

Представители "Ноа" выразили готовность обеспечить команду необходимым составом игроков, тренерским штабом, а также местом проведения домашних матчей.

Ожидается, что на следующей неделе будет обновлён календарь матчей "Вирслиги" сезона-2021.

В текущем сезоне чемпионата Латвии уже сыграно четыре тура, после которых "Рига", "Даугавпилс" и "Валмиера" набрали по 10 очков и возглавили турнирную таблицу.

Напомним, 12 марта стало известно, что дисциплинарный комитет ЛФФ принял решение аннулировать лицензию клуба "Ноа" из Юрмалы на участие в Высшей лиге Латвии по футболу. Такое решение было принято из-за того, что "Ноа" не соответствовала сразу нескольким критериям лицензирования, которые необходимы, чтобы сохранить лицензию LFF-A для участия в чемпионате Латвии.

Такое решение не устроило руководство "Ноа", которое решило обратиться с заявлением в Спортивный арбитражный суд.

До 2021 года клуб базировался в Даугавпилсе и носил название "Локомотив". В сезоне 2020 года "Локомотив" выиграл турнир Первой лиги и получил право на переход в Высшую лигу. В том же году клуб приобрёл армянский холдинг "Ноа", которому также принадлежат одноимённый армянский клуб, итальянская "Сиена" (Серия D), "Юрдинген-05" (третья лига Германии) и рижское "Динамо".

7 марта уже бывший тренер "Ноа" Виктор Булатов в интервью Sport24 рассказал, что холдинг "Ноа" не смог договориться с бывшим хозяином Александром Якубовским и в итоге вышел из проекта.

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