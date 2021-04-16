CAS обязал включить в чемпионат Латвии по футболу ещё одну команду

Сообщается, что принятое CAS решение носит временный характер. Оно подразумевает, что на время рассмотрения CAS обстоятельств дела место клуба в чемпионате Латвии будет своего рода страховкой.

На официальном сайте ЛФФ сообщается, что "Ноа" будет допущена до чемпионата Латвии, начиная с шестого тура, который запланирован на 24 и 25 апреля.

В текущем сезоне чемпионата Латвии уже сыграно четыре тура, после которых "Рига", "Даугавпилс" и "Валмиера" набрали по 10 очков и возглавили турнирную таблицу.

Напомним, 12 марта стало известно, что дисциплинарный комитет ЛФФ принял решение аннулировать лицензию клуба "Ноа" из Юрмалы на участие в Высшей лиге Латвии по футболу. Такое решение было принято из-за того, что "Ноа" не соответствовала сразу нескольким критериям лицензирования, которые необходимы, чтобы сохранить лицензию LFF-A для участия в чемпионате Латвии.

Такое решение не устроило руководство "Ноа", которое решило обратиться с заявлением в Спортивный арбитражный суд.

До 2021 года клуб базировался в Даугавпилсе и носил название "Локомотив". В сезоне 2020 года "Локомотив" выиграл турнир Первой лиги и получил право на переход в Высшую лигу. В том же году клуб приобрёл армянский холдинг "Ноа", которому также принадлежат одноимённый армянский клуб, итальянская "Сиена" (Серия D), "Юрдинген-05" (третья лига Германии) и рижское "Динамо".

7 марта уже бывший тренер "Ноа" Виктор Булатов в интервью Sport24 рассказал, что холдинг "Ноа" не смог договориться с бывшим хозяином Александром Якубовским и в итоге вышел из проекта.