ФОТО ⟩ Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прибыл в Ригу
Ямайский легкоатлет прибыл в Ригу, о чём свидетельствуют фотографии, которые спортсмен разместил в своём Instagram.
Ямайский легкоатлет прибыл в Ригу, о чём свидетельствуют фотографии, которые спортсмен разместил в своём Instagram.
Болт разместил в своей соцсети две фотографии, указав столицу Латвии в качестве геопозиции.
Судя по кадрам, Болт прибыл в Латвию для каких-то съёмок, но конкретный повод визита легендарного спортсмена неизвестен.
Самые наблюдательные заметили, что фотографии сделаны в Dizaina fabrika при Рижском техническом университете на улице Слокас.
Усэйн Болт завершил свою профессиональную карьеру в 2017 году, но ему по-прежнему принадлежат мировые рекорды в беге на 100 (9,58 сек.) и 200 метров (19,19 сек.), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки - 36,84 сек.