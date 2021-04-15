ФОТО ⟩ Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прибыл в Ригу

Болт разместил в своей соцсети две фотографии, указав столицу Латвии в качестве геопозиции.

Судя по кадрам, Болт прибыл в Латвию для каких-то съёмок, но конкретный повод визита легендарного спортсмена неизвестен.

Самые наблюдательные заметили, что фотографии сделаны в Dizaina fabrika при Рижском техническом университете на улице Слокас.