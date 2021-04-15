Чт, 15.04.2021
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ФОТО ⟩ Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прибыл в Ригу

Усэйн Болт ФОТО: AFP/SCANPIX

Ямайский легкоатлет прибыл в Ригу, о чём свидетельствуют фотографии, которые спортсмен разместил в своём Instagram.

Болт разместил в своей соцсети две фотографии, указав столицу Латвии в качестве геопозиции.

Судя по кадрам, Болт прибыл в Латвию для каких-то съёмок, но конкретный повод визита легендарного спортсмена неизвестен. 

Самые наблюдательные заметили, что фотографии сделаны в Dizaina fabrika при Рижском техническом университете на улице Слокас.

Усэйн Болт завершил свою профессиональную карьеру в 2017 году, но ему по-прежнему принадлежат мировые рекорды в беге на 100 (9,58 сек.) и 200 метров (19,19 сек.), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки - 36,84 сек.

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