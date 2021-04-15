"Динамо" продлило контракт с Дарзиньшем и пополнило состав шведским голкипером

Контракт с Дарзиньшем продлён на один сезон, который для нападающего станет 12-м в составе "Динамо".

В минувшем сезоне хоккеист в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провёл 41 матч, забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач.

В настоящий момент Дарзиньш тренируется вместе с кандидатами в сборную Латвии, конкурируя за место в составе на чемпионате мира по хоккею в Риге.

Что касается 28-летнего Маттссона, то в сезоне-2020/2021 голкипер выступал в шведской "Фрелунде". В регулярном чемпионате он провёл 23 матча, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,47.

Вместе с "Фрёлунда" Маттссон становился чемпионом Швеции в 2019 году. Кроме того вместе со шведской сборной U20 стал чемпионом мира U20 в 2012 году.