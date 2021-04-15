"Динамо" продлило контракт с Дарзиньшем и пополнило состав шведским голкипером
В четверг, 15 апреля, рижское "Динамо" сообщило о продлении контракта с капитаном команды Лаурисом Дарзиньшем, а также подписании шведского вратаря Юхана Маттссона.
В четверг, 15 апреля, рижское "Динамо" сообщило о продлении контракта с капитаном команды Лаурисом Дарзиньшем, а также подписании шведского вратаря Юхана Маттссона.
Контракт с Дарзиньшем продлён на один сезон, который для нападающего станет 12-м в составе "Динамо".
В минувшем сезоне хоккеист в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провёл 41 матч, забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач.
В настоящий момент Дарзиньш тренируется вместе с кандидатами в сборную Латвии, конкурируя за место в составе на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Что касается 28-летнего Маттссона, то в сезоне-2020/2021 голкипер выступал в шведской "Фрелунде". В регулярном чемпионате он провёл 23 матча, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,47.
Вместе с "Фрёлунда" Маттссон становился чемпионом Швеции в 2019 году. Кроме того вместе со шведской сборной U20 стал чемпионом мира U20 в 2012 году.
Добавим, что Маттссон и Дарзиньш стали первыми хоккеистами "Динамо", с которыми в этом межсезонье был подписан контракт.