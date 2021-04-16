В полуфинале Лиги Европы сыграют две команды из Англии

В четвёрку сильнейших в этом сезоне прошли лондонский "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", итальянская "Рома" и испанский "Вильярреал".

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" дошёл до полуфинала турнира второй сезон подряд. За последние пять лет "МЮ" трижды выходил в 1/2 финала Лиги Европы, а в сезоне-2016/17 стал обладателем трофея.

Также неплохая статистика в Лиге Европы у "Арсенала", который вышел в полуфинал в третий раз за последние четыре года. Правда, в отличие от "красных дьяволов", "Арсенал" ни разу не брал трофей.

Отдельно хочется отметить "Вильярреал", а точнее главного тренера испанской команды Унаи Эмери, который в шестой раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Ранее ему удавалось это с "Валенсией" (2012), "Севильей" (2014, 2015 и 2016) и "Арсеналом" (2019).

Чаще свои команды в полуфинал турнира не выводил ни один тренер. С "Севильей" Эмери трижды выиграл Лигу Европы.

Полуфинальные матчи Лига Европы-2020/21: