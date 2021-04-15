В финале Кубка Гагарина сыграют те же команды, что и в 2019 году

Матч проходил на стадионе "Татнефть-Арена" в Казани и завершился победой гостей после овертайма со счётом 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:1). Победу "Авангарду" на четвёртой минуте овертайма принёс защитник Оливер Каски, который оформил дубль.

По итогам семи матчей "Авангард" выиграл серию со счётом 4:3 и вышел в финал турнира, где сыграет с московским ЦСКА. Армейцы в полуфинале Западной конференции оказались сильнее санкт-петербургского СКА, одержав победу в серии со счётом 4:2.

Стоит отметить, что в прошлый раз в финале Кубка Гагарина также встречались ЦСКА и "Авангард". Это было в 2019 году, так как в 2020 году Кубок Гагарина не был разыгран из-за пандемии коронавируса.

Омский клуб сыграет в финале Кубка Гагарина в третий раз. Оба раза до этого - в 2012 и 2019 годах - "Авангарду" не удалось выиграть турнир.

ЦСКА до этого трижды играл в финалах - в 2016 и 2018 годах армейцы уступили "Металлургу" и "Ак Барсу" соответственно, а в 2019 году ЦСКА обыграл "Авангард" и завоевал первый Кубок Гагарина в истории клуба.