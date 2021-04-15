В конце недели вакцину от коронавируса сможет получить каждый

Жители, которые принадлежат к одной из уже открытых приоритетных групп, будут приглашены на специальную очередь для них, дополнительные доказательства соответствия приоритетной группе им не потребуется. Специальная очередь позволит получить вакцину быстрее остальных пришедших, желающих пройти вакцинацию, которые будут приглашены во вторую очередь. В каждом из городов будет заранее оговоренное количество вакцины. После того, как вакцина закончится, центр вакцинации в этот день будет закрыт.

Вакцинация в указанных городах будет проходить с 9:00 до 17:00 (зал на Кипсале в Риге и зал GORS в Резекне до 19:00):

В пятницу, 16 апреля, в Риге будет работать центр вакцинации "Аtta" на ул. Краста, 60, в Елгаве - в Земгальском олимпийском центре на ул. Кронвалда, 24, в Юрмале - в Юрмальской спортивной школе на ул. Нометню, 2b.

В субботу, 17 апреля, привиться можно будет в центре "Аtta" и Кипсальском выставочном холле на ул. Кипсалас, 8. Также будут работать центры вакцинации в Земгальском олимпийском центре в Елгаве, в Юрмальской спортивной школе, в помещениях бывшего магазина "Super Netto" на ул. Берзайнес, 2a в Цесисе, в Лиепайском олимпийском центре на ул. Бривибас, 39, в Даугавпилсском спортивном комплексе на ул. Парадес, 7 и в комплексе "Gors" в Резекне.

В воскресенье, 18 апреля, будут открыты центры вакцинации в помещениях бывшего магазина "Super Netto" на ул. Берзайнес, 2a в Цесисе и в Даугавпилсском спортивном комплексе на ул. Парадес, 7.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс: "В конце этой недели, по принципу живой очереди каждый житель Латвии, может пройти вакцинацию вакциной производителя AstraZeneca. В пятницу, субботу и воскресенье в этих городах, в крупных центрах вакцинации, жители будут иметь возможность пройти вакцинацию вне обычного принципа приоритетных групп, хотя мы сосредоточим жителей приоритетных групп в отдельную, первоочередную очередь. В этих городах мы активно обращались к жителям приоритетных групп, но остаток вакцин AstraZeneca позволяет незамедлительно вакцинировать и других жителей.

Это позволит в короткое время обеспечить использование вакцин, уже доставленных в учреждения вакцинации, 9

и для создания иммунитета в обществе.

Сейчас мы позаботились о том, чтобы и другие учреждения вакцинации получили запрошенные вакцины из последних поставок в объеме, необходимом для продолжения вакцинации приоритетных групп населения".

Вакцинация будет проходить без предварительной записи, и любой житель, прибывший в центр в соответствии с днем ​​и временем работы центров к будет вакцинирован пока будут доступны вакцины. Жителям нужно иметь при себе только паспорт или ID карту. 9

В каждом из центров планируют использовать от 390 до 2500 доз вакцины, и количество вакцины зависит от размера центра и доступного количества вакцины у вакцинаторов. Жителям рекомендуется приходить на вакцинацию постепенно, в течение дня. Жителей также просят соблюдать требования эпидемиологической безопасности: расстояние 2 метра и использование масок.

Видео: работники TVNET рассказывают, почему собираются привиться

Чтобы обеспечить успешный процесс вакцинации на следующей неделе, жителей приглашают прийти в живую очередь только в том случае, если его время вакцинации еще не запланировано в другом месте на следующей неделе.