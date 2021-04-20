Раньше обычного рижское "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера. В следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команду будет тренировать один из лучших за всю историю защитников российской сборной Сергей Зубов. "Динамо" не может попасть в плей-офф Кубка Гагарина уже семь сезонов подряд. Возможно, сломать эту неприятную традицию сможет Зубов, для которого это будет третий опыт на посту главного тренера.

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Зубов считается одним из самых результативных российских защитников в истории НХЛ. 11 лет подряд бывший лидер "Далласа" добирался до отметки как минимум 40 очков за результативность. Для защитника это очень высокий показатель.