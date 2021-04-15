Разведка США: "У России есть хорошие возможности для вмешательства в дела Беларуси"

"На пространстве бывшего Советского Союза у Москвы есть хорошие возможности для усиления своей роли на Кавказе, вмешательства во внутренние дела Беларусь, если она сочтет это необходимым, и дальнейших действий по дестабилизации Украины на фоне зашедших в тупик переговоров об урегулировании ситуации и вялотекущих боевых действий", - отмечено в документе.

Авторы доклада подчеркивают, что с 2006 года РФ использует энергетику "в качестве инструмента внешней политики для понуждения к сотрудничеству и принуждения государств к переговорам".

Среди прочего Россия "использует в своей внешней политике строительство ядерных реакторов в качестве инструмента мягкой силы".

Прогнозируя угрозы нацбезопасности США, американская разведка предположила, что для продвижения своих интересов или подрыва интересов Соединенных Штатов Америки и союзников Россия задействует целый комплекс средств и методов.

Ими могут быть "кампании влияния, разведывательное и контртеррористическое сотрудничество, военная помощь и совместные учения, операции при участии наемников, убийства, торговля оружием".

"Россия, вероятно, продолжит расширять свое глобальное присутствие в военной, разведывательной, торговой, энергетической сферах и в области безопасности, а также налаживать партнерские отношения с союзниками и противниками США для достижения своих целей. Особо примечательно в этом плане растущее стратегическое сотрудничество с Китаем", - говорится в докладе.

О действиях России во время политического кризиса в Беларуси неоднократно высказывался генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО 1 декабря 2020 года у главы секретариата спросили, видит ли альянс возможность российского военного вмешательства в Беларусь на фоне протестов против режима Лукашенко. Столтенберг ответил, что "народ Беларуси должен определять будущее своей страны. Здесь не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, разумеется, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы и пытаться подавлять волю белорусского народа".

На следующий день ситуация в Беларуси стала одной из тем очередного заседания министров иностранных дел государств - членов альянса. По ее итогам генеральный секретарь НАТО коротко отметил, что "и Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее - через инклюзивный политический диалог".

На пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО 24 марта этого года Столтенберг охарактеризовал действия РФ в регионе таким образом: "За границей Россия подрывает и дестабилизирует своих соседей, включая Украину, Грузию и Республику Молдова. Она поддерживает репрессии против Беларуси и пытается вмешаться в регион Западных Балкан".