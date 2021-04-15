На пряники денег нет. "Нормализовать" ситуацию в Беларуси власти будут исключительно кнутом

Поправки в закон о массовых мероприятиях упраздняют уведомительный порядок и вводятся новые ограничения. Всех инакомыслящих станет легче подводить под статью об экстремизме. В общем, формируется классическое полицейское государство. Это вполне логично для белорусского правящего режима. "Нормализации" внутренней ситуации он вынужден добиваться исключительно кнутом, без пряника.

Поэтому, открывая 2 апреля сессию, спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко заявил: "Наше законодательство слишком либерально, чтобы давать симметричные ответы на новые формы экстремизма и информационной агрессии. Устранить этот пробел - прямая обязанность депутатов".

Уведомительный принцип организации митингов отменяется

Среди "симметричных ответов" - отказ от уведомительного принципа проведения массовых мероприятий в специально определенных для этого властями местах.

Его только в 2018 году ввели наряду с общим разрешительным принципом, местные власти со скрипом определили "гайд-парки", а потом в январе 2019 года власти ввели фактически запретительный тариф (высокую плату за обязательные услуги по охране, уборке и дежурству скорой помощи). Потом стали требовать, чтобы организаторы акций до подачи уведомлений и заявок на массовые мероприятия заключали договоры с милицией и прочими службами, которые при этом не обязаны их заключать - и это основание для отказа.

И вот 2 апреля министр внутренних дел Иван Кубраков представил Палате представителей поправки в закон о массовых мероприятиях, которыми упраздняется уведомительный порядок и вводятся новые ограничения.

Действующий закон и так определяет, что организаторы и иные лица до получения разрешения на акцию "не вправе публично призывать к организации и проведению массового мероприятия, в том числе объявлять... о дате, месте и времени его проведения, изготавливать и распространять в этих целях листовки, плакаты и иные материалы". Теперь определение "не вправе" заменяется на категоричное "запрещается".

Статья 11 "Соблюдение общественного порядка при проведении массовых мероприятий" дополняется существенным ограничением для работы журналистов: "Запрещается освещение в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети интернет или иных информационных сетях в режиме реального времени (в прямом эфире) массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка их организации или проведения, с целью их популяризации или пропаганды".

Таким образом, проект подводит дополнительную базу под уже существующую практику ограничений для сотрудников СМИ.

Как известно, корреспонденты "Белсата" Екатерина Андреева и Дарья Чульцова осуждены на два года лишения свободы по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) за то, что вели с балкона стрим, в ходе которого якобы руководили участниками акции протеста.