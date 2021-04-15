Видео ⟩ Неисправная проводка: в Риге горел жилой дом
15 апреля около 13:00 в Риге (район Мангали) по адресу Эзера 5а произошел пожар на втором этаже жилого дома, сообщает Chayka.lv.
15 апреля около 13:00 в Риге (район Мангали) по адресу Эзера 5а произошел пожар на втором этаже жилого дома, сообщает Chayka.lv.
Хозяйки горящей квартиры дома не было. По предварительным данным, никто не пострадал. Причиной пожара стала неисправная проводка.
Видео: пожар жилого дома в Мангали (Рига)
Сегодня в Риге также обнаружили два сгоревших автомобиля BMW X5 - на одном передвигались преступники, убившие 15 апреля футбольного агента Романа Беззубова - этот автомобиль был найден в Межапарке. Второй автомобиль сгорел ночью в Пурвциемсе. Полиция отрицает связь этого события с убийством футбольного агента.