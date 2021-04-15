Видео ⟩ Неисправная проводка: в Риге горел жилой дом

Хозяйки горящей квартиры дома не было. По предварительным данным, никто не пострадал. Причиной пожара стала неисправная проводка.

Сегодня в Риге также обнаружили два сгоревших автомобиля BMW X5 - на одном передвигались преступники, убившие 15 апреля футбольного агента Романа Беззубова - этот автомобиль был найден в Межапарке. Второй автомобиль сгорел ночью в Пурвциемсе. Полиция отрицает связь этого события с убийством футбольного агента.