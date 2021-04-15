Чт, 15.04.2021
В Латвии не подтверждено ни одного смертельного случая, который был бы связан с вакциной от Covid-19. Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня
Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня

Видео ⟩ Неисправная проводка: в Риге горел жилой дом

Результаты пожара. Иллюстративное фото ФОТО: Маардуская горуправа

15 апреля около 13:00 в Риге (район Мангали) по адресу Эзера 5а произошел пожар на втором этаже жилого дома, сообщает Chayka.lv.

Хозяйки горящей квартиры дома не было. По предварительным данным, никто не пострадал. Причиной пожара стала неисправная проводка. 

Видео: пожар жилого дома в Мангали (Рига)

Сегодня в Риге также обнаружили два сгоревших автомобиля BMW X5 - на одном передвигались преступники, убившие 15 апреля футбольного агента Романа Беззубова - этот автомобиль был найден в Межапарке. Второй автомобиль сгорел ночью в Пурвциемсе. Полиция отрицает связь этого события с убийством футбольного агента.

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