Главы МИД стран Балтии: Украина никогда не будет одна

"Основной мессидж стран Балтии - это то, что Украина никогда не будет одна, и это должно быть четко понятно",

"Мы хотим послать четкий мессидж России о том, что именно Российская Федерация должна провести деэскалацию ситуации, прекратить свои действия и вернуться на единственный путь, который мы считаем действенным, - это политический путь, это переговоры в минском и нормандском форматах. Потому что после пересечения "красных линий" политические пути будут менее реальными, и я полностью согласен с теми, кто говорит, что последствий потом не избежать", - сказал министр.