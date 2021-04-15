Латвия дополнительно получит больше 210 000 доз вакцины. Это будет не AstraZeneca

В среду, 14 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует продлить договор с фармацевтической компанией Pfizer о поставках вакцины от Covid-19 до 2023 года. Pfizer/BioNTech во втором квартале этого года планирует поставки в ЕС еще 50 млн доз вакцины дополнительно к 200 млн доз, которые уже предусмотрены договором.