Чт, 15.04.2021
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Кришьянис Кариньш

В латвийских школах будет улучшено интернет-подключение

Ребенок с компьютером ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Министерство образования и науки (IZM) в сотрудничестве с Латвийским союзом самоуправлений, Рижским техническим университетом и интернет-провайдерами начало улучшение интернет-подключения школ по всей Латвии, сообщили агентству LЕТА в IZM.

В рамках проекта "Мощный интернет для каждой школы в Латвии" подписаны первые соглашения с самоуправлениями Адажского, Иецавского, Аматского, Паргайского, Сейского и Терветского краев о покрытии абонентской платы за интернет.

Чтобы выяснить мощность интернета в своем учебном заведении и возможности улучшения подключения, в проекте участвуют 563 школы и создан специальный сайт www.skoluinternets.lv. В ходе проекта определена общая ситуация как для краткосрочных, так и для долгосрочных улучшений.

Эти решения включают в себя консультации, замену оборудования или установку дополнительного оборудования компании Mikrotikls, а также возможность индивидуальных технических улучшений. Планируется, что в ходе проекта интернет -подключение будет улучшено в более чем 100 школах.

В ходе проверок специалисты пришли к выводу, что существующих возможностей в большинстве латвийских школ достаточно для обеспечения качественного процесса обучения.

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