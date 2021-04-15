В латвийских школах будет улучшено интернет-подключение

В рамках проекта "Мощный интернет для каждой школы в Латвии" подписаны первые соглашения с самоуправлениями Адажского, Иецавского, Аматского, Паргайского, Сейского и Терветского краев о покрытии абонентской платы за интернет.

Чтобы выяснить мощность интернета в своем учебном заведении и возможности улучшения подключения, в проекте участвуют 563 школы и создан специальный сайт www.skoluinternets.lv. В ходе проекта определена общая ситуация как для краткосрочных, так и для долгосрочных улучшений.

Эти решения включают в себя консультации, замену оборудования или установку дополнительного оборудования компании Mikrotikls, а также возможность индивидуальных технических улучшений. Планируется, что в ходе проекта интернет -подключение будет улучшено в более чем 100 школах.