Затлерс: сейчас люди делятся на два типа - те, кто хочет хочет вакцинироваться и те, кто нет

По его словам, стоит отказаться от принципа "вам полагается, а вам пока не полагается" вакцина от Covid-19, потому что людям, которые хотят вакцинироваться, нужно как можно скорее предоставить такую ​​возможность

"Сейчас главное - дать зеленый свет вакцинации для тех, кто этого хочет, чтобы достичь максимально возможного процента вакцинированных".

Президент считает, что сейчас самое главное - вакцинировать тех, кто передает или распространяет вирус, и помнить о том, что процесс вакцинации может постоянно меняться. "Однако правительство должно быть готово очень активно реагировать как на то, что происходит с самой болезнью, так и на изменения в общественном мнении. Это одно из условий успешной вакцинации", - добавил Затлерс.

Он считает, что врачи общей практики, готовые и желающие вакцинировать своих пациентов, являются образцом для подражания для других. Следовательно, их следует поддерживать и давать больше вакцин. "Они очень хорошо знают своих пациентов и смогут определить, кого можно или нельзя вакцинировать, тогда все формальности, запросы и текстовые сообщения о том, кто пдходит для вакцинации, а кто нет, будут отброшены", - сказал Затлерс.

Однако он считает, что нельзя судить о всех терапевтах одинаково

Есть те, кто понимает ситуацию, хочет помочь обществу, и те, кто ничего не понимает.