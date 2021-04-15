Затлерс: сейчас люди делятся на два типа - те, кто хочет хочет вакцинироваться и те, кто нет

По его словам, стоит отказаться от принципа "вам полагается, а вам пока не полагается" вакцина от Covid-19, потому что людям, которые хотят вакцинироваться, нужно как можно скорее предоставить такую возможность
"Сейчас главное - дать зеленый свет вакцинации для тех, кто этого хочет, чтобы достичь максимально возможного процента вакцинированных".
Президент считает, что сейчас самое главное - вакцинировать тех, кто передает или распространяет вирус, и помнить о том, что процесс вакцинации может постоянно меняться. "Однако правительство должно быть готово очень активно реагировать как на то, что происходит с самой болезнью, так и на изменения в общественном мнении. Это одно из условий успешной вакцинации", - добавил Затлерс.
Он считает, что врачи общей практики, готовые и желающие вакцинировать своих пациентов, являются образцом для подражания для других. Следовательно, их следует поддерживать и давать больше вакцин. "Они очень хорошо знают своих пациентов и смогут определить, кого можно или нельзя вакцинировать, тогда все формальности, запросы и текстовые сообщения о том, кто пдходит для вакцинации, а кто нет, будут отброшены", - сказал Затлерс.
Однако он считает, что нельзя судить о всех терапевтах одинаково
Есть те, кто понимает ситуацию, хочет помочь обществу, и те, кто ничего не понимает.
"Есть те, кто советует своим пациентам не делать прививки, тогда их сложно называть семейными врачами. Если врач не понимает сложившуюся ситуацию, то возникает вопрос, как он лечит другие болезни, и вопрос о пробелах в его образование необходимо актуализировать", - сказал Затлерс и добавил, что сложившаяся ситуация потребует оценки качества работы семейных врачей. Также нужно будет постепенно приступить к оценке их дальнейшей работы в медицине.