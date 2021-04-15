Продлена подготовка решения в деле об исключении Гобземса из числа присяжных адвокатов

Приговор обещают подготовить к 28 мая.

В этом деле Гобземс обжаловал решение Совета присяжных адвокатов Латвии об исключении его из числа присяжных адвокатов. К Гобземсу было применено дисциплинарное взыскание за несколько нарушений, но в кассационной жалобе он привел доводы только по одному из них - грубому нарушению этических норм. Грубое нарушение этических норм было связано с публичными заявлениями о политиках в социальных сетях Facebook и Twitter, новостных порталах, в газете Dienas Bizness и в программе Латвийского телевидения о других присяжных адвокатах, судьях и государственных служащих.

Суд первой инстанции отклонил ходатайство Гобземса об отмене решения Совета присяжных адвокатов Латвии (LZAP) об исключении его из коллегии адвокатов. Позже Окружной административный суд также не удовлетворил жалобу Гобземса на решение Окружного административного суда.

Суд первой инстанции посчитал, что LZAP принял мотивированные решения об исключении Гобземса из коллегии адвокатов, а именно, что он правильно истолковал то, что Гобземс сказал публично. Апелляционный суд также не обнаружил нарушения норм материального или процессуального права, которые могли бы служить правовой основой для отмены решения.

С другой стороны, Верховный суд (AT) отменил решение Окружного административного суда, отклонив заявление Гобземса. AT признал, что оценка районного суда была противоречивой и неполной по нескольким параметрам, в том числе по существу заявлений Гобземса. Эти недостатки в оценке фактов привели к отмене решения областного суда, дело было возвращено в апелляционный суд.

Рассматривая кассационную жалобу Гобземса на решение Окружного административного суда, AT указал на противоречивость оценки судом заявлений политика. Административный районный суд оценил высказывания политика как "новости". С другой стороны, областной суд, согласившись с решением районного суда, в то же время указал, что утверждения заявителя следует оценивать как "мнение".

Однако эти два типа выражения мнения имеют разные критерии оценки соразмерности ограничений права на свободу выражения мнения. В связи с вышеизложенным А.Т. признал, что оценка областным судом существа заявлений Гобземса была противоречивой и неполной.

AT заявил, что при повторном рассмотрении суд должен оценить все обстоятельства дела в целом, включая статус вовлеченных сторон, содержание заявлений, контекст и способ их обнародования, принимая во внимание тот факт, что дебаты не могут быть предметом чрезмерных стандартов, оскорбительное мнение, истинная цель которого не состоит в том, чтобы способствовать справедливому обсуждению в общественных интересах, не оправдывается.

AT заявил, что в оценке обстоятельств повторения нарушения допущены ошибки и что решение комиссии по этике не является дисциплинарным взысканием, поэтому его нельзя отнести к повторному наказанию.