Главное за 15 апреля ⟩ Два сгоревших BMW X5, новое расследование Навального и Усэйн Болт в Риге

События дня:

Убийство футбольного агента: BMW X5, использованный при нападении, нашли сожженным в Межапарке. Спасатели получили вызов по поводу сгоревшей машины на улице Эзермалас в 1:28 ночи. Общая площадь горения составила семь квадратных метров. Жертв нет. Известно, что машина сгорела на улице Эзермалас, 27. А ночью в Пурвциемсе сгорел еще один BMW X5, но полиция отрицает связь этого события с убийством футбольного агента.

"Говорим на ты" 〉 Ушаков: Мы не должны что-то менять, чтобы понравиться другим партиям. Таким мнением в эксклюзивном интервью передаче "Говорим на ты" поделился нынешний европарламентарий от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков, отвечая на вопрос, что может изменить "Согласие", чтобы попасть в правительство.

США ввели новые санкции против России. "Наворотили", - прокомментировал российский МИД. Новые санкции вызваны кибератакой на государственные ведомства США, вмешательством России в выборы президента США 2020 года и сговором с талибами в Афганистане против американцев.

На канале Навального вышло новое расследование - на этот раз про валдайскую дачу Путина. Резиденция находится в Новгородской области. Рядом с ней расположился большой спа-комплекс. И резиденция Путина, и СПА официально принадлежат другу Путина Юрию Ковальчуку. Авторы исследования подчеркивают, что и резиденция, и близлежащий СПА-комплекс на самом деле являются эксклюзивным частным салоном красоты Путина.

Коронавирус:

За последние сутки подтверждено 643 новых случая Covid-19, умерли 11 человек. За последние сутки проведено 17 233 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,7%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 109 731 человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,8 случая на 100 000 жителей.

В конце недели вакцину от коронавируса сможет получить каждый. С 16 по 18 апреля в семи городах Латвии - Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Резекне, Елгаве, Юрмале и Цесисе - всем желающим будет предоставлена возможность пройти вакцинацию, сообщается в пресс-релизе Минздрава. Получить прививку можно будет в крупных центрах вакцинации перечисленных городов.

Жительница Таллинна: дочь легко перенесла коронавирус, но потом нас ждал настоящий кошмар. Коронавирус у детей, как правило, протекает в легкой форме, у большинства даже не возникает симптомов. Но в редких случаях у детей развивается опасное для жизни заболевание - мультисистемный воспалительный синдром. Этот диагноз был поставлен и проживающей в Таллинне девятилетней Алисе.

Павлютс распорядился о создании новой приоритетной группы для вакцинации. Министр здравоохранения подписал распоряжение о начале вакцинации от Covid-19 ряда профессиональных спортсменов и работников избирательных участков на выборах самоуправлений.

Почитать, чтобы отвлечься:

Ездил 179 раз: финский пенсионер контрабандой вывез из Эстонии свыше 14 тысяч бутылок водки. Финский суд приговорил 78-летнего финна к полутора годам условно за контрабанду алкоголя из Эстонии, и, кроме того, он должен будет заплатить государству более 90 000 евро. Мужчина 179 раз привозил водку из Эстонии и перепродавал ее втридорога лицам с проблемами с алкоголем. В качестве отдельного отягчающего обстоятельства суд выделил именно то, что мужчина наживался на людях, страдающих зависимостью.

"Я поступил гадко": Данила Козловский о расставании с Ольгой Зуевой, встрече с Путиным и отношении к Навальному. "Как к этому можно относиться, когда силой разгоняют людей, не дают им высказать свою позицию, бьют кирзовыми сапогами в живот, в лицо. Как к этому можно относиться?" - сказал актер. Он отметил, что к любому проявлению насилия он относится абсолютно негативно. Однако, актер признался, что сейчас российский политик Алексей Навальный не вызывает у него доверия. "Сказать, что я вижу его политиком или президентом страны - нет, скорее, нет. На сегодняшний день я так сказать не могу", - сказал он.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прибыл в Ригу. Болт разместил в своем Instagram две фотографии, указав столицу Латвии в качестве геопозиции. Судя по кадрам, Болт прибыл в Латвию для каких-то съемок, но конкретный повод визита легендарного спортсмена неизвестен.