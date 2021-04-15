УЕФА отстранил российского арбитра. Всё из-за матча "Вентспилса" в 2018 году

Решение связано с работой арбитра на матче второго отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 между командами "Вентспилс" и "Бордо". По словам источника "РИА Новости", неизвестные попросили судью "повлиять" на исход игры, тот отказался, но не уведомил соответствующие футбольные власти о случившемся.

"Сергей Лапочкин с 25 марта отстранён на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения ст. 11.2а, 12.2а и 12.2d дисциплинарного регламента. РФС оказывает полное содействие в расследовании", - говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.