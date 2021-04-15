Чт, 15.04.2021
Если мы хотим сделать дальнейшие шаги, правительство должно быть уверено в том, что заболеваемость действительно снижается. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Киев приветствует американские санкции, лидеры стран Балтии заверили Украину в поддержке

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • США ввели новые санкции против России за вредоносные внешнеполитические действия. Из страны вышлют десять российских дипломатов, а в Москве американского посла Джона Салливана вызвали в МИД
  • Киев приветствует новые американские санкции, лидеры стран Балтии сегодня заверили Украину в своей поддержке, а ОБСЕ фиксирует новые нарушения договоренностей на Донбассе
  • Любовь Соболь приговорили к году условных исправительных работ по делу о незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ. Смотрите наше интервью с юристом ФБК
  • Летнюю Олимпиаду в Токио могут отменить. Руководство Японии допускает такую вероятность из-за четвертой волны коронавируса

Украина приветствует новые санкции США против России за "оккупацию Крыма" и вмешательство в американские выборы, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, они усилят ответственность Кремля за действия на полуострове и намеренное вмешательство в дела других стран. Сегодня в Киеве Дмитрий Кулеба провел встречу с министрами иностранных дел стран Балтии. Все они осудили действия и высказывания Москвы, которые, по их мнению, направлены на эскалацию военного напряжения на Донбассе и выразили в этом вопросе полную поддержку Украине.

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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