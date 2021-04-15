Киев приветствует американские санкции, лидеры стран Балтии заверили Украину в поддержке
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Украина приветствует новые санкции США против России за "оккупацию Крыма" и вмешательство в американские выборы, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, они усилят ответственность Кремля за действия на полуострове и намеренное вмешательство в дела других стран. Сегодня в Киеве Дмитрий Кулеба провел встречу с министрами иностранных дел стран Балтии. Все они осудили действия и высказывания Москвы, которые, по их мнению, направлены на эскалацию военного напряжения на Донбассе и выразили в этом вопросе полную поддержку Украине.
Все подробности - в новом выпуске!
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.