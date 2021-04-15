Местная жительница рассказала, как в Межапарке горел BMW убийц Беззубова

Вечером в среду, 14 апреля, бригады Государственной полиции дежурили в столице и других регионах Латвии. Многие автомобили, похожие на описанный внедорожник BMW X5, были проверены, но ни в одном из случаев не был обнаружен автомобиль, использовавшийся преступниками.

Сам автомобиль в течение примерно часа оказался возле улицы Эзермалас, 27, менее чем в километре от Латвийской национальной академии обороны и Государственного колледжа полиции.

BMW стоял на асфальтированной дороге в Солнечном саду и горел синим пламенем. Как только информация о горящем автомобиле дошла до пожарных и спасателей, об этом были проинформированы и полицейские, и через мгновение улицу Эзермалас осветило бесчисленное количество маячков. Дама, которая живет ближе всего к месту горения автомобиля, провела довольно беспокойную ночь.

"Открыла глаза, у меня комната в дальнем углу дома, вся квартира мерцала. Подошла к окну, подняла жалюзи и увидела - стоит пожарная машина, тушит пламя, люди бегут, но вдалеке. Я надела халат и вышла на улицу, стою. Вышел внук и спросил, не слышала ли я хлопков, но я ничего такого не слышала. Я проснулась из-за мобильного телефона и от того, что все мерцало", - рассказала передаче Degpunktā женщина.

Версия о том, что автомобиль бросили в Солнечном саду сразу после преступления, маловероятна. Машину должен был заметить один из патрульных полицейских. Скорее всего, кто-то привез автомобиль, оставил в относительно тихом месте и поджег.

В красном здании, которое видно на заднем плане, находятся офисы, ночью там нет людей, дальше находится спортивная площадка на берегу озера Кишэзерс, где вероятность встретить кого-нибудь посреди ночи также очень мала. Известно, что под автомобилем была вырыта небольшая яма, в которую налили горючую жидкость и машина загорелась, уничтожив таким образом ценные улики.

По неофициальной информации, лицо, которое могло быть причастным к инциденту, уехало с места поджога на белом BMW с немецкими регистрационными номерами.

Ранее сообщалось, что в Пурвциемсе несколькими выстрелами был убит футбольный агент Роман Беззубов. Полиция все еще ищет преступников. Был сделан вывод, что в будущем необходимо значительно улучшить системы видеонаблюдения по всей стране, чтобы преступники не могли беспрепятственно исчезнуть после серьезных преступлений.