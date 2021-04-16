Новые санкции США: насколько они страшны для России и кого коснутся

Однако в сообщении американских властей речь идет о "первичном рынке" рублевых и нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года. Орлова обращает внимание на слово "первичный рынок". Она допускает, что иностранцы все еще смогут покупать новые выпуски госдолга после того, как он будет размещен.

"Фактически объявленные санкции носят умеренный характер - запрещается прямая покупка ОФЗ у государственных институтов, но не у посредников", - говорится в комментарии управляющего активами "БКС Мир инвестиций" Андрея Русецкого.

По данным российского министерства финансов, на 1 марта 2021 года российский внешний долг составляет 56,6 млрд рублей - в основном это задолженность по облигациями.

"На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", - говорится в комментарии ЦБ. Минфин после введения санкций обещал принимать решения о первичном размещении ОФЗ с учетом рыночной коньюнктуры.

"Санкции касаются первичного размещения госдолга и эффект от них достаточно просчитываемый и, главное, ограниченный. На долю иностранцев приходится порядка 3 трлн рублей ОФЗ, из них 0,8 трлн рублей держат инвесторы из США. Отток из старых выпусков может составить 20% или 8 млрд долларов, если по тем или иным причинам будет принято решение продать старые позиции (закрытие лимитов)", - подсчитал Русецкий.

Если иностранцы решат выйти из бумаг, то это приведет к падению котировок самих ОФЗ, прогнозирует он. Но по словам аналитика, распродажу быстро выкупят другие рыночные игроки, так как у банков достаточно рублевой ликвидности.

ФОТО: BBC

Под санкции попали несколько компаний: АО "Пасит", АО "АСТ" (Advanced System Technology), АО "Позитив Текнолоджиз" (Positive Technologies). Также в списке оказались Военный инновационный технополис ЭРА и НИУ "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматики".

"Среди компаний, попавших под санкции, практически нет крупных и систематических для российской экономики фирм", - считает Олег Шибанов. "До той поры, пока это не публичные компании, для рынка это не событие", - соглашается Орлова.

Самая крупная и известная из попавших под санкции компаний - Positive Technologies. По версии Forbes, она занимает 15-е место в рейтинге крупнейших интернет-компаний России с оценкой в 580 млн долларов.

АО "Позитив Текнолоджиз" через группу "Позитив" принадлежит Юрию Максимову, указывается в "Спарк". Он же является гендиректором и одним из основателей. Forbes оценивает его состояние в 450 млн долларов.

Минфин США пишет в пресс-релизе, что Positive Technologies якобы работает с российскими государственными клиентами, включая ФСБ. Компания проводит крупные форумы, которые ФСБ и ГРУ использует для вербовки, утверждается в сообщении.