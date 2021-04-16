Новые санкции США: насколько они страшны для России и кого коснутся

Forbes пишет, что в число клиентов компании также входят Samsung, LG, Hyundai, Emirates. Кроме России у Positive Technologies есть офисы в Лондоне, США, Южной Корее, Индии и на Ближнем Востоке. По данным "Спарк", в 2009-2018 годах компания получила госконтракты на общую сумму 410,8 млн рублей. В списке заказчиков есть министерство обороны России.
Максимов рассказал Forbes, что после аннексии Крыма в 2014 году западные конкуренты начали говорить, что Positive Technologies может быть связана со спецслужбами, и поэтому он решил выделить часть бизнеса в компанию, которая стала "полностью западной".
Русская служба Би-би-си обратилась в Positive Technologies за комментарием но ответа пока не получила.
Advanced System Technology
Еще один фигурант санкционного списка - системный интегратор "АСТ" (Advanced System Technology) - также работает с иностранными клиентами. На своем сайте в списке клиентов АСТ указывает General Electric, Leroy Merlin, Toyota. В числе партнеров АСТ указывает Huawei, Cisco, Acronis, VMWare, Oracle.
АСТ в 2006-2020 годах получила 191 госконтракт на общую сумму более 1,24 млрд рублей, указывается в "Спарк". В списке заказчиков - структуры ФСО и ФСБ.
Би-би-си обратилась в компанию за комментарием и ждет ответа.
Петербургская компания "Необит" в числе заказчиков и партнеров указывает ФСБ, ФСО, минобороны, Intel, IBM, HP, Dell. Компанию основал заведущий кафедрой информбезопасности компьютерных систем Санкт-Петербургского политехнического университета Петр Зегжда со своим сыном Дмитрием (им принадлежит по 50% "Необита").
Выпускник этого университета и бывший сотрудник "Необита" Алексей Каретников в 2010 году был назван участником шпионской группы, работавшей в США, писал Блумберг. Десять участников группы признали, что работали разведчиками. Каретников согласился на депортацию в обмен на прекращение суда.
В "Необите" включение в санкционный список пока также не прокомментировали.
Компания "Пасит" - самый неизвестный фигурант санкционного списка. Ее сайт не работает, в интернете о компании почти нет подробностей. По данным "Спарк", владельцем АО "Пасит" является Анатолий Конищев. У компании в 2014-2017 годах было три госконтракта на сумму в 16,3 млн рублей. Одним из заказчиков был НПЦ "Дельта", входящий в структуру СВР.
"Юниджет" и "Транс Логистик"
В отдельном списке компаний, которые, по мнению администрации США, пытались оказать влияние на исход президентских выборов 2020 года, фигурируют две компании - "Транс Логистик" и "Юниджет", которые, как утверждает минфин США, могли использоваться для тайной покупки запчастей и обслуживания самолетов.
В сообщении министерства говорится, что "Транс Логистик" владеет самолетом Raytheon Hawker 800XP номер M-VITO, который уже находится под санкциями, а "Юниджет" - Embraer ERJ-135BJ Legacy номер M-SAAN, тоже уже внесенным в санкционные списки.
В сообщении фигурируют генеральный директор авиакомпании "Юниджет" Мария Зуева и бенефициар "Юниджет" и генеральный директор еще одной авиакомпании "Алькон", которая также упоминается в документе, Кирилл Щербаков.