Видео ⟩ В Крыму велосипедиста на большой скорости сбил 12-летний водитель

После болезненного столкновения "приключения" мальчика продолжились, так как его автомобиль съехал с проезжей части и врезался в стоящий Ford Fusion.

Несмотря на то, что на камерах видеонаблюдения видно, что мальчик конкретно разогнался, сообщается, что серьезно пострадавших в ДТП нет. Велосипедисту на месте была оказана медицинская помощь.

Материалы дела полиция передала Службе по делам несовершеннолетних, чтобы можно было призвать к ответственности родителей ребенка.