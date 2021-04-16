Видео ⟩ В Крыму велосипедиста на большой скорости сбил 12-летний водитель
Довольно необычный инцидент произошел 14 апреля в Крыму. Там 12-летний водитель не справился с управлением Mitsubishi Space Star и сбил 60-летнего велосипедиста.
Довольно необычный инцидент произошел 14 апреля в Крыму. Там 12-летний водитель не справился с управлением Mitsubishi Space Star и сбил 60-летнего велосипедиста.
После болезненного столкновения "приключения" мальчика продолжились, так как его автомобиль съехал с проезжей части и врезался в стоящий Ford Fusion.
Несмотря на то, что на камерах видеонаблюдения видно, что мальчик конкретно разогнался, сообщается, что серьезно пострадавших в ДТП нет. Велосипедисту на месте была оказана медицинская помощь.
Материалы дела полиция передала Службе по делам несовершеннолетних, чтобы можно было призвать к ответственности родителей ребенка.
Самые большие неприятности грозят отцу, так как ему грозит штраф за "передачу управления транспортным средством лицу, у которого осознанно нет водительских прав".