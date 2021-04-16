Сегодня в трех центрах вакцинации любой желающий может привиться от Covid-19

Вакцинация будет проводиться вакциной AstraZeneca в центрах массовой вакцинации этих городов.

Для людей, которые входят в одну из приоритетных групп, будет предусмотрена отдельная очередь, однако никаких дополнительных подтверждений о их принадлежности к группе не требуется. Отдельная очередь позволит им привиться оперативнее, чем в общей очереди.

Вакцинация в этих городах будет проводиться с 9.00 до 17.00, а в выставочном холле на Кипсале в Риге и комплексе Gors в Резекне - до 19.00.

Сегодня в Риге будет работать центр вакцинации Аtta на ул. Краста, 60, в Елгаве - в Земгальском олимпийском центре на ул. Кронвалда, 24, в Юрмале - в Юрмальской спортивной школе на ул. Нометню, 2b. 4

В субботу, 17 апреля, привиться можно будет в центре Аtta и Кипсальском выставочном холле на ул. Кипсалас, 8. Также будут работать центры вакцинации в Земгальском олимпийском центре в Елгаве, в Юрмальской спортивной школе, в помещениях бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a в Цесисе, в Лиепайском олимпийском центре на ул. Бривибас, 39, в Даугавпилсском спортивном комплексе на ул. Парадес, 7 и в комплексе Gors в Резекне.

В воскресенье, 17 апреля, будут открыты центры вакцинации в помещениях бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a в Цесисе и в Даугавпилсском спортивном комплексе на ул. Парадес, 7.

"В этих городах мы активно обращались к людям из приоритетных групп, но остаток вакцин AstraZeneca позволяет привить и других людей", - заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Вакцинация будет проходить без предварительной записи, с собой нужно взять только паспорт или ID-карту.

В каждом центре в зависимости от его величины планируется привить от 390 до 2500 человек. 4