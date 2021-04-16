Думпис: организация Праздника песни вызывает опасения

Латвии необходимо достичь цели - снизить заболеваемость Covid-19, и сделать это можно быстро или медленно.

"Если снизим заболеваемость быстро и будем вакцинироваться хорошо, тогда много, что возможно", - отметил эксперт, отметив в то же время, что потенциальное проведение Праздника песни вызывает тревогу.

По его мнению, возможно, можно было бы думать о проведении какого-то концерта или театрального представления на свежем воздухе. В то же время он отметил, что возможность проводить мероприятия летом зависит от вовлечения всего общества в борьбу с распространением Covid-19.

На вопрос, может ли это лето быть похожим на прошлое, Думпис отметил, что, принимая во внимание задержку с поставками вакцин в начале весны, скорее всего,

первая половина лета и "время Лиго вряд ли будут столь полны радости". Похожие на прошлогодние показатели могут быть в августе или сентябре.

Отвечая на вопрос, какие решения в связи с установленными в стране ограничениями он считает ошибочными, инфекционист указал, что критически оценивает отход от принципе светофора и относительно быстрое нарушение этого принципа.

Кроме того, у Латвии есть проблемы с въезжающими. "Например, 13 человек заразились в Египте. Вопрос в том, нужно ли сейчас жителям Латвии быть в Египте и заражаться. Рабочие ли это дела, важны ли они для экономики государства", - риторически добавил Думпис.

По его мнению, государство должно быть принципиальным во всех направлениях, так как нельзя к одной вещи подходить строго, а на другие "смотреть сквозь пальцы". Думпис допускает, что именно это может быть главной проблемой того, почему в Латвии до сих пор высокий показатель заболеваемости. "Может быть следование принципу светофора позволило бы в этот момент уже шире открывать школы, магазины или спортивные залы", - допустил медик.

Думпис обратил внимание, что главным игроком в распространении Covid-19 является заразный британский вариант, создающий проблемы во всех странах. Это причина для тревоги и некоторой непредсказуемости.

"Сейчас в Латвии заболеваемость очень высока, в больницах очень много пациентов, и ситуация не меняется практически два месяца.

При столь высокой заболеваемости у любого, кто едет на работу, едет в общественном транспорте, контактирует с другими, высокий риск заболеть. Со временем это может решить вакцинация, поэтому сейчас мы не можем допустить такую вспышку, как была в Эстонии", - указал Думпис.

Кроме того, инфекционист обратил внимание на то, что в Европе наблюдается феномен, что политики больше не хотят признавать существование Covid-19. Это понятно, так как политикам хочется предоставить обществу наилучшие новости, но "к сожалению, коронавирус по-прежнему есть", - сказал Думпис.