Вакцинация для всех желающих: в Риге уже привились более 380 человек, еще 600 - в очереди

Из-за этого вакцинация от Covid-19 в центре Atta началась еще до 9 часов утра сообщает агентство LETA.

Несмотря на то, что крупные центры вакцинации должны были быть открыты в 9, из-за большого интереса людей первых впустили уже в 8:37. 20

Однако люди продолжали приходить, и к 9 часам очередь растянулась уже на улице Краста. В очереди находились более 500 человек.

Возможно, первые желающие заняли место у центра вакцинации уже в пять часов утра, так как принесли с собой стулья и термосы с теплым чаем. С утра на улице довольно холодно.

Как сообщает в Twitter бюро вакцинации, к 9:30 у центра Atta, чтобы получить прививку, нужно простоять в очереди час или полтора. 20

Однако очередь идет быстро, к 9:43 в центр вакцинации прошли уже 380 человек, на улице ожидали порядка 600.

Об очередях с самого утра в Twitter заявил и министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По наблюдениям портала TVNET, настроение у людей хорошее, порядок организуют НВС и полиция. Пришедшие говорят, что "готовы стоять хоть три часа".

Plkst.7.18 no rīta. Pie vakcinācijas punkta Atta centrā pārdesmit cilvēku rinda. Pārsvarā jaunieši. pic.twitter.com/0FpbO42y6V — Indra Sprance (@indrasprance) April 16, 2021

Очередь собралась и у Земгальского олимпийского центра в Елгаве - там прививки от Covid-19 ожидали более 100 человек.

Крупный центр вакцинации уже начал работу, на получение прививки отправились первые люди. В очереди стоит преимущественно молодые люди, но среди них мелькают и пенсионеры.

Напомним, сегодня и в выходные дни в центрах вакцинации семи городов - Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Резекне, Елгавы, Юрмалы и Цесиса - прививку от Covid-19 сможет сделать любой житель страны, который хочет вакцинироваться.

Вакцинация будет проводиться вакциной AstraZeneca в центрах массовой вакцинации этих городов.

Для людей, которые входят в одну из приоритетных групп, будет предусмотрена отдельная очередь, однако никаких дополнительных подтверждений о их принадлежности к группе не требуется. Отдельная очередь позволит им привиться оперативнее, чем в общей очереди.

Вакцинация в этих городах будет проводиться с 9.00 до 17.00, а в выставочном холле на Кипсале в Риге и комплексе Gors в Резекне - до 19.00.

Сегодня в Риге будет работать центр вакцинации Аtta на ул. Краста, 60, в Елгаве - в Земгальском олимпийском центре на ул. Кронвалда, 24, в Юрмале - в Юрмальской спортивной школе на ул. Нометню, 2b. 20

В субботу, 17 апреля, привиться можно будет в центре Аtta и Кипсальском выставочном холле на ул. Кипсалас, 8. Также будут работать центры вакцинации в Земгальском олимпийском центре в Елгаве, в Юрмальской спортивной школе, в помещениях бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a в Цесисе, в Лиепайском олимпийском центре на ул. Бривибас, 39, в Даугавпилсском спортивном комплексе на ул. Парадес, 7 и в комплексе Gors в Резекне.

В воскресенье, 17 апреля, будут открыты центры вакцинации в помещениях бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a в Цесисе и в Даугавпилсском спортивном комплексе на ул. Парадес, 7.

"В этих городах мы активно обращались к людям из приоритетных групп, но остаток вакцин AstraZeneca позволяет привить и других людей", - заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Вакцинация будет проходить без предварительной записи, с собой нужно взять только паспорт или ID-карту.

В каждом центре в зависимости от его величины планируется привить от 390 до 2500 человек. 20