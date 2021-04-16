Возможность привиться для всех желающих: в первый день прививки получили 3250 человек

В центре Atta в Риге было использовано 2010 доз, в Юрмале - 600, в Елгаве - 640.

Завтра эта работа будет продолжена, добавил министр.

Papildinājums: šodien 3 lielajos centros izlietots:

Rīgā ATTA centrs - 2 010

Jūrmalā - 600

Jelgavā - 640



Kopā 3 250 devas. Rīt turpināsim. https://t.co/iHkP8wxTnr — Daniels Pavluts (@pavluts) April 16, 2021

Как сообщили в Минздраве, с учетом большой готовности населения к вакцинации и при этом ограниченного количества вакцин центры вакцинации завершили работу до запланированного времени. Для прививки использовались вакцины AstraZeneca.

Завтра в 9 часов заработают семь центров вакцинации по всей Латвии - в Риге, Елгаве, Юрмале, Цесисе, Даугавпилсе, Резекне и Лиепае. 17 и 18 апреля планируется использовать около 5300 доз вакцины.

Галерея: Живая очередь на вакцинацию у центра Atta

Видео: Живая очередь на вакцинацию у центра Atta

Видео: Утро у центра вакцинации в Риге

Напомним, сегодня и в выходные дни в центрах вакцинации семи городов - Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Резекне, Елгавы, Юрмалы и Цесиса - прививку от Covid-19 сможет сделать любой житель страны, который хочет вакцинироваться.

Вакцинация будет проводиться вакциной AstraZeneca в центрах массовой вакцинации этих городов.

Для людей, которые входят в одну из приоритетных групп, будет предусмотрена отдельная очередь, при этом никаких дополнительных подтверждений о их принадлежности к группе не требуется. Отдельная очередь позволит им привиться оперативнее, чем в общей очереди.

В субботу, 17 апреля, привиться можно будет в центре Аtta и в выставочном холле на Кипсале, на ул. Кипсалас, 8. Также будут работать центры вакцинации в Земгальском олимпийском центре в Елгаве, в Юрмальской спортивной школе, в помещениях бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a, в Цесисе, в Лиепайском олимпийском центре на ул. Бривибас, 39, в Даугавпилсском спортивном комплексе на ул. Парадес, 7, и в комплексе GORS в Резекне.

В воскресенье, 17 апреля, будут открыты центры вакцинации в помещениях бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a, в Цесисе и в Даугавпилсском спортивном комплексе на ул. Парадес, 7.

"В этих городах мы активно обращались к людям из приоритетных групп, но остаток вакцин AstraZeneca позволяет привить и других людей", - заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Вакцинация будет проходить без предварительной записи, с собой нужно взять только паспорт или ID-карту.

В каждом центре в зависимости от его величины планируется привить от 390 до 2500 человек.