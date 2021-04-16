RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре . Сегодня наш гость - Анна Барабан, эксперт по международным отношениям. Зачем минские чекисты провели эпатажное задержание оппозиционеров в Москве? Что Лукашенко привез из Баку? Можно ли реанимировать сдувшиеся протесты? Нуждается ли нация в срочной психологической реабилитации?

Чужие здесь не ходят

Для начала власть имущие решили отрубить головы гидре инакомыслия, взрощенной на зарубежные сребреники - на совещании по вопросам деятельности политических партий президент предложил ликвидировать формирования, которые финансируются из-за рубежа . Он упомянул, что был выпестован Коммунистической партией и, как многие верные ленинцы, получил шок, когда после развала СССР во многих экс-советских республиках стали запрещать компартию. Так что сам он - с народом и за демократию, но считает, что партии должны вызревать естественным путем, снизу, а не финансироваться государством и тем более - зарубежными супостатами.

"Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется. А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть. Но хочу еще раз напомнить каждому, кто рассчитывает на то, что "заграница нам поможет", даст денег на "социальный лифт", на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить:

принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг - сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси.

И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии", - цитирует главу страны его пресс-служба.

Он добавил, что в Беларуси недопустимы грязные политические игрища, как на загнивающем Западе и в ряде постсоветских стран, где в ход идет дешевый популизм и сомнительные политические технологии, а за кулисами всего этого стоят олигархи. В Беларуси же все делается во имя страны и народа. Так что нечистоплотным политиканам тут не место.

И в заключение припечатал, заявив, что "на Всебелорусском собрании мы определили четкий алгоритм: принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона".

После завершения совещания глава Минюста Олег Слижевский заявил: "Законопроект предусматривает, что учредителями политической партии могут быть только граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории страны . Не исключено, что такая же норма коснется и рядовых членов партий. Кроме того, возможно повышение порога минимальной численности партий", - цитирует его TUT.BY.

Как сообщает Naviny.by, новые партии на регистрировались в стране более 20 лет. Однако в марте они посыпались как из рога изобилия. Свои планы по созданию партий озвучили Сергей Лущ (возглавляет оргкомитет по созданию партии "Союз"), Юрий Воскресенский (инициирует создание партии "Демократический союз") и Алексей Дзермант , член аналитического центра общественного объединения "Белая Русь". Ранее аналогичное желание выразили экс-кандидат на президентский пост Виктор Бабарико , а также руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко .

У президента длинные руки

Пока в высоких кабинетах решались стратегические и тактические вопросы, силовики действовали чисто и конкретно, задерживая и привлекая к ответственности лиц, подозреваемых в правонарушениях различной степени тяжести.

Пикантность ситуации заключается в том, что, если верить информации в СМИ, двух фигурантов задержали аж в Первопрестольной - силами КГБ Беларуси, откуда и доставили на родину, в тамошний допр.

Подробности пока что достоверно неизвестны. Белорусские оппозиционные СМИ пишут, что Федута является одним из подозреваемых по делу о возбуждении массовых беспорядков, аналогичные претензии у правоохранителей к Костусеву.

Кадры в спешке утекают

Параллельно воспитывали и рядовых обывателей. Так, за некорректные комментарии в телеграм-каналах под фотографиями милиционеров несдержанный на язык минчанин приговорен к пяти годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Минчанку, которая в День воли фланировала по городу в бело-красной одежде, оштрафовали. И даже девочку 13-летнюю не пощадили, которая баллончиком напшикала на асфальте неприличное слово из четырех букв: "Жыве". Правда, долго ее в отделении милиции не мурыжили, а отдали мамке на поруки.

Всего же количество политзаключенных в стране, по подсчетам правозащитников, перевалило за 350 человек. Поэтому не удивительно, что многие белорусы, особенно молодые, навострили лыжи за рубеж.

Как сообщает "Брестская газета" со ссылкой на Евростат, в 2020 году политическое убежище в странах ЕС пытались получить 1165 граждан Беларуси. Большинство из них мужчины. Практически половина беженцев - молодые люди от 18 до 34 лет.

Акул пера загоняют в клетку

Не повезло и СМИ. Безобиднейший канал Euronews, который целый день по кругу гоняет несколько новостей, прикрыли, а вместо него у кабельных операторов появится российский канал "Победа". Как сообщает Naviny.by, по официальной версии, у канала "закончился срок разрешения на вещание на территории Республики Беларусь, выдаваемого Министерством информации". Кроме того, у них были выявлены недочеты по формату рекламы. Впрочем, в министерстве говорят, что речь идет всего лишь о приостановке ретрансляции: канал просто должен устранить недочеты.

Одновременно власти начали воплощать в жизнь поправки к законам, призванные укротить слишком бойких журналистов. И, в частности, заблокировали "зеркало" популярного ресурса Naviny.by. Впрочем, любовью к цензуре грешат не только авторитарные режимы…

Сам же глава Беларуси на этой неделе слетал в солнечный Баку, где провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во дворце с красивым названием "Загульба" . Как водится, официальная информация о целях и результатах визита весьма скудна и полна воды: ключевые темы - нефть, геополитика и конфликт в Нагорном Карабахе.

ФОТО: Из личного архива

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Анна Барабан, эксперт по международным отношениям

О давлении на партии

Уже в преддверии Дня воли было ясно, что если протест не будет масштабным, то репрессии на всех фронтах будут только усиливаться, что и произошло. У властей сейчас руки развязаны просто неограниченно.

Один из шагов - вопрос о ликвидации партий с зарубежным финансированием. Об этом Лукашенко говорил еще до президентских выборов, и было ясно, что рано или поздно он это сделает. Это касается и НКО. Его логика - все, что финансируется из-за рубежа, противоречит интересам страны.

И до этого-то далеко не все партии могли легализоваться в Беларуси, сейчас же созданы просто нереальные условия - помимо партий, созданных самими властями, судя по всему, не останется никого.

И яркая иллюстрация к этому - арест лидера партии БНФ Григория Костусева. Белорусский Народный фронт - одна из старейших партий в стране, очень уважаемая и популярная. Это свидетельствует о том, что не только де-юре будут на партии давить, но и де-факто.

О задержаниях в Москве

Если говорить о громких задержаниях этой недели - лидера БНФ Григория Костусева, политолога Александра Федуты и американского адвоката белорусского происхождения Юрия Зенковича, то примечательно, что часть из них произошла в Москве: по крайней мере о Федуте это уже достоверно известно. Тут возникает очень много вопросов. Пока точно неясно, кто проводил задержание, но многие источники сообщают, что белорусские кагэбэшники.

Как они могли это сделать на территории другого государства - вопрос открытый. И это тревожный индикатор для многих белорусов, находящихся в России.

Ведь после президентских выборов многие участники кампании - такие, например, как Валерий Цепкало - уехали в Москву, опасаясь репрессий. Белорусские эмигранты не думали, что возможен такой исход. (На данный момент Валерий Цепкало с семьей проживает в Риге. - Прим. ред.)

Учитывая, что задержание Федуты проводилось даже не в ходе совместных учений спецслужб - Россия уже отвергла этот вариант, - а белорусскими кагэбэшниками и вывозили его через аэропорт Внуково, то 99,9%, что это все заранее согласовывалось с российской стороной. А это значит, что сейчас все белорусские политические эмигранты в России находятся в опасности. Ведь это даже не выдача, а просто человека хватают на улице. Кроме того, сам факт, что на эту роль выбран Федута - это такой символический жест. Потому что он не входит не то что в первую сотню, а даже в число первых 300 пламенных революционеров.

Он политолог, достаточно пожилой мужчина, который уже 20 лет критикует белорусские власти, но не представляет для власть имущих никакой реальной опасности.

По моему мнению, задержание по такой схеме сделано для того, чтобы показать, насколько белорусский президент может навязать свою волю российскому истеблишменту. Потому что это беспрецедентно даже для России.

О цензуре

Казалось, бы куда еще сильнее закручивать гайки, но власти смогли. Так, в Беларуси запретили Euronews - поводом стала реклама на английском (в Беларуси разрешена реклама только на белорусском и русском). И новости заменит российский канал "Победа", который вещает о Великой Отечественной войне и т. п.

Это очень символический жест информационной и политической парадигмы - ведь Euronews не оппозиционный канал. Его смотрели люди, которые хотели знать более-менее беспристрастные новости.

Получается, что государство берет под контроль все информационное пространство - печатные СМИ уже давно под полным контролем, идут разговоры о фильтрации интернета по китайскому образцу, единственная непредвзятая альтернатива, которая оставалась - это Euronews в сетях кабельного ТВ. И это на фоне того, что на популярных блогеров уже давно заведены уголовные дела и их обвиняют в экстремизме, а теперь взялись и за непопулярных: недавно брестских блогеров Петрухина и Кабанова на три года посадили. Происходит еще большая зачистка информационного поля, как и предполагалось.

О репрессиях

Если говорить об уголовных делах, то из всей кучи я хотела бы особо выделить одно: в отношении руководителя фонда BYSOL Андрея Стрижака. Это самый крупный благотворительный фонд в Беларуси. Он работает по всем направлениям - сбор средств для пострадавших от репрессий, финансирует стачкомы, дворовые инициативы, помогает эмигрантам и т. п. Выплачено порядка 3 млн долларов. До выборов же фонд работал как благотворительная инициатива для борьбы с коронавирусом. И активно сотрудничал с государством - Минздравом и другими структурами. Но как изменил направление деятельности - на него завели уголовное дело за финансирование беспорядков и т. п. Это одна из последних крупных фигур, попавших под репрессии. Кто не успел уехать - отправляются в тюрьму.

О разброде и шатаниях в оппозиции

Что касается оппозиции, то по инсайдерской информации, команда Тихановской давно уже переживает внутренние шатания. Сначала все держалось на общей идее и харизме самой Тихановской. Но время идет, ничего не меняется и команду начало шатать в разные стороны.

Например, о создании своей партии заявил Павел Латушко - а это самый крупный и известный игрок в команде Тихановской.

Он был министром культуры и послом Беларуси во Франции и Испании. Он один из немногих белорусских чиновников, которых народ реально знал и любил - он очень образованный и знающий человек. Это человек, который смог сделать карьеру в политической машине Лукашенко, но при этом сохранить уважение в обществе и тот факт, что он решил создать свою партию - говорит о многом…

Так что оппозиция дробится. Повторяются сценарии прошлых лет. За одним исключением - тогда белорусская оппозиция раздробилась еще до выборов. Тогда тоже шли разговоры, надо объединиться и нужен единый кандидат - но все хотели им стать и никто не пошел на уступки.

В 2020 году оппозиция наконец объединилась: ее объединили женщины - Тихановская, Цепкало и Колесникова. Это первый прецедент в новейшей истории Беларуси. И это стало катализатором масштабного протеста. Новое же дробление означает закат.

Каждый начнет действовать в соответствии со своими программами, маленькими и ничего не значащими, и глобальная повестка пропадет. Та же Тихановская на этой неделе обсуждала экономические реформы, новый избирательный кодекс, кодекс по образованию… Это конечно все нужно - но не первостепенно. Тем более, когда у политика нет никакой возможности воплотить в жизнь свои идеи и законопроекты. Это просто имитация деятельности. Единственный весомый результат ее команды на этой неделе - что немецкий партнер "Гродно Азота" прекратил с ним сотрудничать после письма из офиса Тихановской.

Это, конечно, хорошо - но это не тот масштаб действий в ответ на то, что творится в Беларуси, на весь этот оруэлловский трэш.

Я сейчас живу в эмиграции и мы пишем точно такие же письма - это дело какого-то эмигрантского кружка, но не команды, которая борется за президентство. Видимо, со временем и понимание, и человеческие ресурсы у команды Тихановской сокращаются и их действия становятся все менее актуальными. Так что это крах.

О визите Лукашенко в Азербайджан

На этой неделе Лукашенко, впервые после выборов, отправился куда-то, помимо России. Конечно, афишировалась повестка только части вопросов, обсуждаемых во время визита: в основном о поставках нефти и о деньгах. Деньги Лукашенко хочет найти любыми способами. Раньше у него было гораздо больше пространства для маневров: если он хотел показать России, что не на 100% от нее зависит, то бежал к Западу. Сейчас в этом направлении дорога отрезана. Азербайджан он выбрал по очень логичным причинам. Во-первых, они с Ильхамом Алиевым достаточно похожи – тот тоже чуть ли ни тридцать лет правит страной и задушил всю оппозицию. И что самое важное, что уже был прецедент в 2010 году, когда Беларусь находилась тоже в глубоком политическом кризисе: Алиев дал Лукашенко в кредит 200 млн долларов.

Сейчас, судя по всему, либо кредита, выделенного Россией, недостаточно, либо второй транш еще не пришел - поэтому президент поехал искать деньги.

Кроме того, он предложил Азербайджану свои услуги в качестве посредника для решения вопроса по конфликту в Нагорном Карабахе, а в контексте этой темы тоже речь шла о деньгах.

Этот визит Лукашенко показывает его желание вернуться к геополитическим маневрам, чтобы продемонстрировать, что его зависимость от России не абсолютна и есть еще какие-то выходы. Азербайджан, возможно, Китай… Он хочет иметь варианты для маневров на тех территориях земного шара, которые для него еще не закрыты.

О перспективах

Акции протеста сошли на нет - о каких-то масштабах и цифрах говорить сложно: люди не делают фотографии, боятся где-то что-то публиковать. Даже в Минске - максимум, появляются несколько человек с закрытыми лицами. Роль играет и ужесточение законодательства, запрещающее символику - людей даже за бело-красно-белую одежду иногда сажают. И все это сказывается на количестве активно протестующих. И если в начале года протест сместился с улиц в соцсети, то сейчас, учитывая масштабы миграции и закручивание гаек, он просто сдулся. И все разговоры Тихановской о том, что все люди против Лукашенко, но просто не выходят на улицу - это попытка изобразить то, чего больше нет.

Белорусы за все это время настолько психологически и физически вымучены, что, если судить по прогнозам и статистике, когда все это закончится, это будет нация алкоголиков и самоубийц.

Психологическая травма, нанесенная обществу всеми этими событиями, настолько глубока, что я даже не вижу решения этой проблемы.

На этой неделе исполнилось 5 месяцев со дня гибели Романа Бондаренко - его арестовали во дворе и просто убили. Не во время каких-то акций и конфликтов, а тогда, когда протест был в мирной стадии, фактически он был случайным человеком. И эта трагедия произвела очень сильное впечатление на многих: до этого была надежда, что мирных же не тронут, если ты в своем дворе или квартире. Этот случай показал, что рядовой белорус не может чувствовать себя в безопасности нигде. Это сильнейшая психологическая травма для людей и тут надо не давить на белорусов, чтобы они продолжали протесты, а предложить срочную психологическую реабилитацию для нации.