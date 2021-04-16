Павлютс на пресс-конференции рассказал о вакцинации в выходные для всех желающих

Сегодня в центрах вакцинации в Риге, Елгаве и Юрмале прививку сможет сделать любой желающий. В Риге будет работать центр вакцинации в конференц-центре Аtta на ул. Краста, 60, в Елгаве - в Земгальском олимпийском центре на ул. Кронвалда, 24, в Юрмале - в Юрмальской спортивной школе на ул. Нометню, 2b.

Центры будут работать с 9.00 до 17.00. Вакцинация будет проводиться вакциной AstraZeneca.

Для людей, которые входят в одну из приоритетных групп, будет предусмотрена отдельная очередь, однако никаких дополнительных подтверждений о их принадлежности к группе не требуется. Отдельная очередь позволит им привиться оперативнее, чем в общей очереди.