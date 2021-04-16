Фото ⟩ В Эстонии замечена косуля-альбинос, которая сразу завоюет ваше сердце
В Facebook распространяется фото белоснежно-белой косули, внешность которой удивляет абсолютно всех - такое животное можно встретить очень редко, пишет Limon.ee.
В Facebook распространяется фото белоснежно-белой косули, внешность которой удивляет абсолютно всех - такое животное можно встретить очень редко, пишет Limon.ee.
Такая необычная особь попалась на глаза живущей в Тартумаа (Эстония) Лайви Сирп. Она поделилась снимком в группе Looduse pildipank в Facebook, участники которой оценили фото по достоинству.
Альбиносы - явление относительно редкое, поэтому реакция людей была вполне понятна.
- пишут в комментариях к фото.
Однако беспокоится об охоте на такое животное не стоит, ведь оно находится под охраной.