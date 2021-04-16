Пт, 16.04.2021
"Корейская косметика не подходит, потому что у нас абсолютно другой тип кожи". Что, кстати, глупость. Просто кореянки ухаживают за собой по-другому. Их женщин - девочек - учат уже с раннего возраста правильно ухаживать за собой. Евгения Петрова, предприниматель
Евгения Петрова, предприниматель

Фото ⟩ В Эстонии замечена косуля-альбинос, которая сразу завоюет ваше сердце

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Facebook распространяется фото белоснежно-белой косули, внешность которой удивляет абсолютно всех - такое животное можно встретить очень редко, пишет Limon.ee.

Такая необычная особь попалась на глаза живущей в Тартумаа (Эстония) Лайви Сирп. Она поделилась снимком в группе Looduse pildipank в Facebook, участники которой оценили фото по достоинству.

Альбиносы - явление относительно редкое, поэтому реакция людей была вполне понятна.

"Как будто Серебряное копытце. Интересно, если он ударит ногой о землю, искры полетят?",

"Боже, какая красота!",

"Очень надеюсь, что природа и охотники сохранят такую красоту",

- пишут в комментариях к фото.

Однако беспокоится об охоте на такое животное не стоит, ведь оно находится под охраной.

Косуля ФОТО: Facebook/Laivi Sirp
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