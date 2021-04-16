Пт, 16.04.2021
Мы все абсолютно разные, но мы все одинаково хотим сохранить молодость. Евгения Петрова, предприниматель
Евгения Петрова, предприниматель

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Видео ⟩ В США полиция застрелила 13-летнего подростка

ФОТО: Reuters/ScanPix

15 апреля полиция Чикаго опубликовала видео, на котором видно, как полицейский стреляет в 13-летнего мальчика, сообщает ВВС.

По словам прокурора, подросток Адам Толедо был вместе с 21-летним Рубеном Романом, который стрелял по проезжающему автомобилю. После выстрела приехала полиция, в результате чего произошло смертельное столкновение.

Жертва Адам Толедо - один из самых молодых людей, которого полиция штата Иллинойс убила в течение последнего года.

Опубликованное полицией видео вызвало тревогу в обществе США. После убийства мальчика в Чикаго прошли протесты против насилия полиции.

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