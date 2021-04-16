Видео ⟩ В США полиция застрелила 13-летнего подростка
15 апреля полиция Чикаго опубликовала видео, на котором видно, как полицейский стреляет в 13-летнего мальчика, сообщает ВВС.
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15 апреля полиция Чикаго опубликовала видео, на котором видно, как полицейский стреляет в 13-летнего мальчика, сообщает ВВС.
По словам прокурора, подросток Адам Толедо был вместе с 21-летним Рубеном Романом, который стрелял по проезжающему автомобилю. После выстрела приехала полиция, в результате чего произошло смертельное столкновение.
Жертва Адам Толедо - один из самых молодых людей, которого полиция штата Иллинойс убила в течение последнего года.
Опубликованное полицией видео вызвало тревогу в обществе США. После убийства мальчика в Чикаго прошли протесты против насилия полиции.
BREAKING!— SCUBA MIKE🤿 (@scuba2024) April 15, 2021
Adam Toledo Body Cam Footage! pic.twitter.com/M7qzXTHNSp