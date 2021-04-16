Новым госсекретарем Минздрава станет директор Инспекции здравоохранения Индра Дрейка

Необходимость назначения нового госсекретаря министерства возникла после того, как по результатам проверки закупки вакцин от Covid-19 прежний госсекретарь Дайна Мурмане-Умбрашко была понижена в должности.

Как сообщалось, Павлютс поручил провести служебную проверку первых закупок вакцины Pfizer/BioNTech, в результате чего Латвия заказала меньше вакцин, чем было доступно. По результатам проверки были заведены дисциплинарные дела на заместителя руководителя отдела закупок Национальной службы здравоохранения Айнара Лацбергса и госсекретаря Минздрава Дайну Мурмане-Умбрашко. Нарушений в действиях Лацбергса обнаружено не было. В настоящее время проводится служебная проверка и по другим закупкам вакцин.