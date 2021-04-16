Пт, 16.04.2021
Как к этому можно относиться, когда силой разгоняют людей, не дают им высказать свою позицию, бьют кирзовыми сапогами в живот, в лицо. Как к этому можно относиться? Данила Козловский
Данила Козловский

Новым госсекретарем Минздрава станет директор Инспекции здравоохранения Индра Дрейка

Индра Дрейка ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 20 апреля к работе на посту государственного секретаря Министерства здравоохранения приступит нынешний директор Инспекции здравоохранения Индра Дрейка, предусматривает проект распоряжения министра здравоохранения Даниэля Павлютса, который будет передан на рассмотрение на ближайшем заседании правительства.

Необходимость назначения нового госсекретаря министерства возникла после того, как по результатам проверки закупки вакцин от Covid-19 прежний госсекретарь Дайна Мурмане-Умбрашко была понижена в должности.

До утверждения нового руководителя Инспекции здравоохранения эти обязанности будет выполнять заместитель директора инспекции по вопросам здравоохранения Анита Слокенберга.

В свою очередь Мурмане-Умбрашко с 20 апреля переведена на вакантную должность заместителя директора Инспекции здравоохранения.

Как сообщалось, Павлютс поручил провести служебную проверку первых закупок вакцины Pfizer/BioNTech, в результате чего Латвия заказала меньше вакцин, чем было доступно. По результатам проверки были заведены дисциплинарные дела на заместителя руководителя отдела закупок Национальной службы здравоохранения Айнара Лацбергса и госсекретаря Минздрава Дайну Мурмане-Умбрашко. Нарушений в действиях Лацбергса обнаружено не было. В настоящее время проводится служебная проверка и по другим закупкам вакцин.

НАВЕРХ
Back