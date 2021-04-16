Covid-19: в Литве 1088 новых случаев, в Эстонии - 478
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек. В Эстонии было зарегистрировано 478 новых случаев Covid-19 и шесть смертей.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек. В Эстонии было зарегистрировано 478 новых случаев Covid-19 и шесть смертей.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 11 058 молекулярных тестов (ПЦР) и 7629 антигенных теста на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 493,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,4%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 231 601 случай Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 3739 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7578 смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5056 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 478, то есть 9,5% от общего количества. Скончались шесть человек.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 273 человек, 213 новых случаев приходятся на Таллинн.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 621,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,9% от общего количества сделанных тестов.
За сутки в больницах открыли 39 новых историй болезни с Covid-19, в стационарном лечении нуждается 491 пациент. Средний возраст госпитализированных - 69 лет.