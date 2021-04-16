Начат сбор подписей, чтобы увеличить размер парковочных мест

В данный момент действующие в Латвии нормативные акты определяют оптимальную ширину парковочного места - 2,5 метра, однако практика показывает, что на большей части парковочных мест ширина колеблется от 2,3 до 2,5 метра.

"Исследовав парковки у торговых центров Риги и Рижского района, мы констатировали, что лишь у 20% из них ширина составляет 2,5 метра и больше, что соответствует рекомендуемым в стандартах пределам", 4

- указывает Янис Абашин, председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.

Данные проведенного LTAB исследования показали, что большая часть построенных в начале этого века торговых центров экономили место на парковочных местах.

"В этих центрах ширина парковочного места колеблется от 2,3 до 2,45 метра, что совершенно не соответствует размерам современных машин. Именно на таких парковках чаще всего можно наблюдать ситуацию, когда водители, чтобы избежать повреждения своего или чужого транспортного средства, въезжая/выезжая или открывая двери, оставляют машину на разделительной полосе, таким образом занимая сразу два места", - информирует председатель правления LTAB.

Увеличение ширины парковочных мест не только уменьшило бы количество мелких дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), но и предотвратило бы другие нелепости. 4

"В прошлом году, опросив несколько торговых центров, мы констатировали, что виновники примерно 90% ДТП, произошедших на парковках у магазинов, покидают место происшествия. В свою очередь, статистика Государственной полиции свидетельствует, что в случаях, когда у парковок возле больших магазинов установлены камеры наблюдения, раскрыть удается порядка 70% подобных случаев. Фактически из-за небольшой царапинки или вмятины не только усложняется жизнь автовладельца, но и приходится вовлекать огромный административный аппарат, вынужденный расследовать и решать незначительные проблемы", - поясняет Я. Абашин, добавляя, что в случаях, когда виновник ДТП не выяснен, пострадавший не получает компенсацию по страхованию ОСТА.

Чтобы добиться увеличения публичных парковочных мест, LTAB инициировал сбор подписей на платформе общественных инициатив ManaBalss.lv. Предлагаемая инициатива предусматривает необходимость произвести изменения в нормативных актах - пересмотреть правила Кабинета министров Nr. 240 и Латвийского стандарта NR. LVS 190-7, регламентирующих размеры парковок, поскольку они устарели и не соответствуют современной ситуации.