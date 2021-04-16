Луиш Фигу в гостях у Урганта вместе с Козловским почеканили мяч в валенках

14 апреля Фигу стал гостем на вручении Международной премии РБ, на которой награждали журналистов и деятелей российского спорта. В интервью Sport24 португалец отметил, что в России есть много очень хороших футбольных талантов, но он не понимает, почему немногие играют за пределами страны.

Фигу признался, что не следит за российским чемпионатом, но знает о "Зените", "Локомотиве", "Спартаке", ЦСКА и футбольном клубе "Москва". Дело в том, что в начале 2000-х ему поступило предложение поиграть в этом клубе.

"Я получил персональное предложение, но в итоге переход не состоялся. Мной интересовались, но не думаю, что переход бы случился," - сказал Фигу.

В интервью Sport24 не обошлось без вопроса об отношении португальца к президенту России Владимиру Путину. "Это сильный человек, иначе он не управлял бы страной столько лет", - считает Фигу.

На следующий день португалец побывал в гостях у телеведущего Ивана Урганта на передаче "Вечерний Ургант". Там он рассказал о том, что любит есть и пить во время просмотра футбольных матчей.

"Если это лето, то я пью что-то охлаждающее - пиво, шампанское. Если это зима, то я предпочитаю красное вино. Ем сыр. И икру ещё", - рассказал бывший футболист.

Затем Иван Ургант попросил Фигу сделать выбор между нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, но португалец не смог определиться с ответом. "Это сложный вопрос. Сложно сравнивать трюфели с икрой", - сказал Фигу.

В конце передачи Фигу состязался с Иваном Ургантом и Данилой Козловским в набивании мяча "по российской системе". Гости попытались почеканить мяч в валенках.