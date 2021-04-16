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С целью сделать сортировку пластмассы более доступной населению и стимулировать ответственное отношение к окружающей среде с 12 апреля в трех магазинах Drogas будет предоставлена возможность сдать на переработку пустую пластмассовую упаковку из-под косметических продуктов. В рамках проекта «Сортировать – естественно!», осуществляемого Drogas в сотрудничестве с Garnier и Latvijas Zaļais punkts, в дальнейшем емкости для сортировки планируется установить и в других магазинах Drogas.

Чтобы сортировать пластмассу клиентам было удобнее и ближе, контейнеры установлены в трех магазинах Drogas в Риге:

в ТЦ Alfa (Бривибас гатве, 372);

в ТЦ Akropole (ул. Маскавас, 257);

в новом корпусе ТЦ Origo (ул. Сатеклес, 2б).

В емкости можно сдать на переработку пластмассовую упаковку средств для ухода за телом, лицом и волосами любого бренда. Прежде чем сдать упаковку, важно убедиться в том, что она пустая и чистая. В случае необходимости упаковку нужно тщательно прополоскать, чтобы избавиться от остатков продуктов и облегчить процесс дальнейшей переработки.

ФОТО: Publicitātes foto

«Лозунг проекта «Сортировать – естественно!» перекликается с его основной целью – сделать сортировку пластмассовых и других отходов автоматическим, естественным поведением каждого человека, тем самым сокращая количество вредного мусора. Важно не только напоминать об этом обществу, но и обеспечивать больше удобных мест сортировки, а также поощрять самодисциплину. Поэтому мы хотим обеспечить возможность сортировки в сети магазинов Drogas и призываем клиентов одновременно с покупками запланировать сдачу пластмассовой упаковки на переработку. Каждая принесенная упаковка станет небольшим, но очень важным шагом к очищению окружающей среды», – пояснила директор отдела маркетинга и связей с общественностью AS Drogas Илзе Кирстука-Щеглова (Ilze Kirstuka-Ščeglova).

Пластмассовая упаковка, собранная в магазинах Drogas в сотрудничестве с Latvijas Zaļais punkts и Garnier, будет передана входящему в Eco Baltia grupa предприятию по переработке полимерных материалов Nordic Plast, где будет переработана во вторичное сырье, которое используется в производстве новой продукции.

Чтобы мотивировать клиентов участвовать в акции «Сортировать – естественно!», с 12 апреля по 2 мая, предъявив в кассе принесенную пластмассовую упаковку, все желающие получат купон на дополнительную скидку 10 % от стоимости продуктов бренда Garnier в рамках одной покупки. За каждую принесенную упаковку для сортировки будет выдаваться один купон.

Больше переработанной и перерабатываемой упаковки продуктов – одна из целей дальнейшей деятельности Drogas и Garnier на благо устойчивого развития.

Об AS Drogas

АS Drogas – крупнейшая в Латвии и Литве сеть магазинов розничной торговли в сегменте косметических, оздоровительных, гигиенических и бытовых товаров, в которую входят 148 магазинов. В Латвии Drogas представлен наиболее широко: клиентам доступны 95 магазина; в Литве открыты 53 торговые точки. Общее количество работников АО Drogas в Латвии и Литве превышает 1300. С 2004 г. AS Drogas входит в розничную группу A.S. Watson Group.

Об A.S. Watson Group

Предприятие A.S. Watson Group, основанное в 1841 году, является крупнейшим международным розничным торговцем в сегменте оздоровительных и косметических товаров; ему принадлежат более 16 000 магазинов в 27 странах Азии и Европы. Каждый год 5,3 миллиарда покупателей и участников программ лояльности делают покупки в обычных и интернет-магазинах 12 брендов. Группа трудоустроила более 140 000 человек по всему миру.

A.S. Watson Group является частью всемирно известного многонационального конгломерата CK Hutchison Holdings Limited, который занимается портами и сопутствующими услугами, розничной торговлей, инфраструктурой, энергетикой и телекоммуникациями более чем в 50 странах.

Зайдите на www.aswatson.com, чтобы получить подробную информацию об A.S. Watson Group и его брендах. Кроме того, возможно общение посредством цифровых каналов (в интернет-магазинах, социальных сетях, мобильных приложениях и др.); подробная информация – на http://www.aswatson.com/our-customers/digitalasw/.

Об Garnier

Garnier – международный бренд косметики, доступной каждому. Его цель – стать первым на рынке действительно устойчивым брендом натуральной косметики. Garnier предлагает эффективные, новаторские косметические средства, вдохновленные и обогащенные природой, с 1904 года. В 2020 году Garnier объявил об инициативе Green Beauty – всестороннем и всеобъемлющем подходе к обеспечению устойчивости, затрагивающем каждое звено цепочки ценностей Garnier, который существенно уменьшает влияние деятельности бренда на окружающую среду.

Об Latvijas Zaļais punkts

Latvijas Zaļais punkts – первая и крупнейшая в Латвии организация ответственности производителей, которая заботится о создании системы сортировки, сбора и переработки использованной упаковки и вредных для окружающей среды товаров на всей территории страны. Latvijas Zaļais punkts стремится превратить Латвию в безотходную страну, где все сортируется, перерабатывается и имеет свою ценность.

ФОТО: Publicitātes foto