В Сеть утекли электронные адреса сторонников Навального, собравшихся на митинг в его поддержку

"В прикрепленном файле вся база почт - можете найти там свою. Для тех, кто сомневается, помимо адреса почты, мы добавили время вашей регистрации и ее подтверждения. Это поможет вспомнить момент, когда вы отдали свои данные в руки лузеров. В базе 529 тысяч почт - там 70% ботов, но есть и живые люди, как вы", - говорится в письме, отправленном журналистам.
Команда Алексея Навального уже подтвердила подлинность базы данных и принесла извинения за ее утечку, его сторонники начали расследование.
По информации директора Фонда борьбы с коррупцией Навального Игоря Жданова, речь идет о базе данных, которую использовали для рассылки писем при помощи сервиса Mailgun.
"Это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных. Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники - отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам. Приносим извинения за доставленные неприятности. Такое произошло впервые. Мы сделаем все, чтобы такой ситуации больше не повторилось", - цитирует его "Медуза".