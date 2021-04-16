В Сеть утекли электронные адреса сторонников Навального, собравшихся на митинг в его поддержку

"В прикрепленном файле вся база почт - можете найти там свою. Для тех, кто сомневается, помимо адреса почты, мы добавили время вашей регистрации и ее подтверждения. Это поможет вспомнить момент, когда вы отдали свои данные в руки лузеров. В базе 529 тысяч почт - там 70% ботов, но есть и живые люди, как вы", - говорится в письме, отправленном журналистам.