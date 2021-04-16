Видео ⟩ Группа "Ногу свело!" отменила концерты в Сибири из-за давления на организаторов

"В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт "Ногу свело!" состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. Covid поможет", - указал он.

Артист сообщил, что он здоров, даже сделал прививку. Все площадки готовы их принять, на них работают специалисты. Промоутеры тоже хорошо делали свою работу. Музыкант также указал, что билеты на концерты продавались отлично, но "тяжелые времена продолжаются".

В итоге тур предполагается перенести на осень.

Ранее группа "Ногу свело!" выпустила несколько песен о протестах в Беларуси и Хабаровске, а сам Макс Покровский требовал освобождения оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в ИК-2 в Покрове Владимирской области.