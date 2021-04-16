Фото ⟩ Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань ждет второго ребенка

Пока актриса не озвучивает пол будущего малыша и срок беременности, зато не скрывает, что очень счастлива.

"Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь. Я действительно ношу прекрасное внутри себя! Спасибо всем за поздравления. Наконец-то смогу снимать себя в зеркале целиком!" - написала 34-летняя Горбань.

При первой беременности у Марии был жуткий токсикоз. Она похудела на восемь килограммов.

"Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке. Я набрала эти восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед родами. Но восстановилась быстро - ни дня не сидела на месте, уже через неделю играла премьеру", - вспоминала Горбань.

Напомним, в феврале 2021 года Мария Горбань вышла замуж за своего избранника, оператора Кирилла Зоткина, с которым встречалась несколько лет. Звезда поделилась в соцсетях снимками с торжества. На них видно платье невесты, свадебный букет и бокалы с шампанским.