Мы по вам скучали. Ждем покупателей в наших магазинах!

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Счастье никто не отменял. В этом меняющемся мире, как и в природе, все циклично. После испытаний и проблем приходит вознаграждение и ощущение удовлетворения. После зимы наступает весна.

Мы по-прежнему пытаемся дарить нашим близким непреходящие и неизменные ценности. Так мы пытаемся сказать им, как сильно мы их все еще любим. Иногда нам трудно выразить это словами.

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На наш взгляд, именно драгоценности со временем становятся все более ценными, переходя к будущим поколениям.

После долгого перерыва в торговле из-за ограничений в стране у SIA Jahonts сегодня счастливый день - мы открываем свой новый магазин в торговом центре Globuss в Цесисе, на улице Райня, 26/28. Ждем в гости!

ФОТО: Пресс-фото

Мы стараемся доставлять людям радость. Радость и положительные эмоции - основа здоровья. В условиях повышенной безопасности несколько магазинов Jahonts в Латвии возобновили работу.

С большим нетерпением ждем, когда с ослаблением ограничений появится возможность открыть Jahonts и наши концептуальные магазины Jahonts Soul в других торговых центрах, где мы сможем гарантировать своим клиентам предоставление услуг в соответствии с требованиями безопасности.

С приближением Дня матери вы можете вдохновиться, глядя на подарки в нашем интернет-магазине https://jahonts.com. Удобный и умный выбор. Вы найдете разнообразный ассортимент с широким диапазоном цен.

Заказы отправляем по Балтии и другим странам мира курьером, с помощью системы пакоматов , а также есть возможность получить заказ в нашем офисе. Звоните по телефону +371 67519751. Мы всегда рады помочь клиентам найти оптимальное решение в любых вопросах. Великолепие каждый день! Любите друг друга, носите красивые украшения и дома, радуйтесь жизни и весне. Счастье в сегодняшнем моменте и в осознании того, что все хорошее еще только впереди.

Информация:

Телефон: +371 67519751

Адрес офиса SIA Jahonts: ул. Ясмуйжас, 20, Рига, Латвия, LV-1021

Время работы: п.-пт. 08:30 -16:30

Следите за новостями нашей компании в этом меняющемся мире https://jahonts.lv/lv/

Контакты нового магазина Jahonts в т/ц Globuss:

ФОТО: Publicitātes foto

Время работы:

Рабочие дни 09:00-19:00

Суббота 09:00-18:00

Воскресенье 10:00-16:00