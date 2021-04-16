Jahonts напоминает о весне, открывая новый магазин в Цесисе, в т/ц GlobussМы по вам скучали. Ждем покупателей в наших магазинах!
Счастье никто не отменял. В этом меняющемся мире, как и в природе, все циклично. После испытаний и проблем приходит вознаграждение и ощущение удовлетворения. После зимы наступает весна.
Мы по-прежнему пытаемся дарить нашим близким непреходящие и неизменные ценности. Так мы пытаемся сказать им, как сильно мы их все еще любим. Иногда нам трудно выразить это словами.
На наш взгляд, именно драгоценности со временем становятся все более ценными, переходя к будущим поколениям.
После долгого перерыва в торговле из-за ограничений в стране у SIA Jahonts сегодня счастливый день - мы открываем свой новый магазин в торговом центре Globuss в Цесисе, на улице Райня, 26/28. Ждем в гости!
Мы стараемся доставлять людям радость. Радость и положительные эмоции - основа здоровья. В условиях повышенной безопасности несколько магазинов Jahonts в Латвии возобновили работу.
С большим нетерпением ждем, когда с ослаблением ограничений появится возможность открыть Jahonts и наши концептуальные магазины Jahonts Soul в других торговых центрах, где мы сможем гарантировать своим клиентам предоставление услуг в соответствии с требованиями безопасности.
С приближением Дня матери вы можете вдохновиться, глядя на подарки в нашем интернет-магазине https://jahonts.com. Удобный и умный выбор. Вы найдете разнообразный ассортимент с широким диапазоном цен.
Заказы отправляем по Балтии и другим странам мира курьером, с помощью системы пакоматов , а также есть возможность получить заказ в нашем офисе. Звоните по телефону +371 67519751. Мы всегда рады помочь клиентам найти оптимальное решение в любых вопросах. Великолепие каждый день! Любите друг друга, носите красивые украшения и дома, радуйтесь жизни и весне. Счастье в сегодняшнем моменте и в осознании того, что все хорошее еще только впереди.
Информация:
Телефон: +371 67519751
Адрес офиса SIA Jahonts: ул. Ясмуйжас, 20, Рига, Латвия, LV-1021
Время работы: п.-пт. 08:30 -16:30
Следите за новостями нашей компании в этом меняющемся мире https://jahonts.lv/lv/
Контакты нового магазина Jahonts в т/ц Globuss:
Адрес: ул. Райня, 26/28, Цесис; тел. +371 64174944, globuss@jahonts.com
Время работы:
Рабочие дни 09:00-19:00
Суббота 09:00-18:00
Воскресенье 10:00-16:00
Автор статьи: Lueta Dzirniece, менеджер по маркетингу Jahonts