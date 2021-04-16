Глава МИД Литвы: ситуация в Украине выглядит более опасной, чем перед аннексией Крыма

Глава литовской дипломатии, вернувшийся в четверг вечером из Киева, где находился с коллегами из Латвии и Эстонии, в пятницу сказал в интервью литовской радиостанции LRT, что такое впечатление складывается из имеющейся у Литвы и украинских должностных лиц информации.

"Может сложиться впечатление, что ситуация опаснее, чем она была в 2013 или в 2014 годах, когда в первый раз напали на Украину и был оккупирован Крым. Вероятно, что основной причиной этого является то, что в прошлый раз Россия пыталась скрывать свои силы, маскируя тем самым свое участие в конфликте (...). Сейчас это явная демонстрация силы: вооружённые силы, ВВС, флот демонстрируются", – сказал Г. Ландсбергис LRT.

По его словам, руководители Украины, правительство, пытались связаться с российским руководством, спрашивая, на каких основаниях концентрируется армия, учения ли это, однако официального ответа до сих пор не получено.

По его словам, одна из гипотез по поводу причин таких действий России - это стремление президента Владимира Путина и правящего аппарата восстановить упавшую популярность перед предстоящими в этом году выборами в Госдуму. Другая гипотеза – проверка, будет ли сохраняться помощь Запада Украине, если начнутся реальные военные действия.

"Я склонен разделять эту теорию, и считаю, что это одна, и возможно, самое серьезное испытание для нас как Запада, Западного альянса, выдержим ли мы бряцанье оружием и такое испытание реальной военной угрозы", – рассуждал глава литовского внешнеполитического ведомства.

Он не исключает "черного сценария", однако надеется, что Россия отведет военных от границы и "не прибегнет к открытому конфликту".

"Но если начнет конфликт, очевидно, что мир точно будет реагировать, и для России будут тяжелые последствия", – заверил Г. Ландсбергис.

В четверг он побывал с коллегами из Латвии и Эстонии в Киеве, где Балтийские страны и Украина в коммюнике призвали Россию прекратить провокационные действия по концентрации вооруженных сил на границе с Украиной.

Украина обвиняет Россию в концентрации тысяч военных у восточной границы, а также в аннексированном Крыму. Сообщения повышенной концентрации сил на Востоке Украины появились нарядом с боевыми стычками с сепаратистами, которых поддерживает Россия.