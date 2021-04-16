Навальный сообщил о серьезном ухудшении здоровья

Российский политик Алексей Навальный, отбывающий заключение и держащий голодовку в ИК-2 в Покрове, сообщил, что сделанный ему анализ крови "свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске" для его здоровья. Такую запись оппозиционер оставил в пятницу, 16 апреля, в Instagram.

"Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске", - рассказал он. По словам политика, сотрудники колонии готовы перейти к его принудительному кормлению "уже сейчас", если он не откажется от голодовки.

❗️Алексею Навальному угрожают принудительным кормлением: https://t.co/P0CXX3R9nW



Но он продолжает держать голодовку за себя и за других. pic.twitter.com/K52aXGRshD — Команда Навального (@teamnavalny) April 16, 2021

Возможные причины отказа в доступе врача

Говоря об отказе в доступе к нему врача, Навальный назвал две возможные причины. "Они боятся, что выяснится, что происходящая потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением. Тем, старым. Или каким-то новым, я уж не удивлюсь", - написал политик. Вторая причина, по его словам, заключается в том, что "человек для системы - раб", и принудительно кормить - проще, чем выполнять "законные требования".

Комментируя сообщения о своем самочувствии, оппозиционер уточнил, что у него сильно кружится голова, но он "пока ходит". В заключение политик добавил, что протестует не только за себя, но и "за сотни тысяч таких же бесправных". "Только у них еще и инстаграма нет, чтобы туда написать", - пошутил он.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники оппозиционера сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Команда Навального готовит большой митинг в его поддержку.