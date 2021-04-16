Видео ⟩ Страсти в семье белых аистов: чужая самка вытолкнула яйцо из гнезда

В период пасхи в гнезде, за которым велось наблюдение, поселилась пара аистов. На этой неделе стало известно, что семейство ждет пополнения. Однако радостное событие было прервано обстоятельствами, начавшимися с неожиданного происшествия - в гнездо вторглась другая самка, вытолкнув из него недавно отложенное яйцо. Орнитологи объясняют, что такие ситуации возникают часто - так в животном мире борются за сохранение своего генетического материала.
Когда самца не было "дома", незнакомка перебросила яйцо через край гнезда и улетела. Позже она появлялась еще несколько раз, время от времени нападая на хозяйку. Следует отметить, что до этого неприятного инцидента пара аистов регулярно ночевала в гнезде вместе, но после событий самец в ночное время начал покидать дом.
Ведущий научный сотрудник лаборатории орнитологии Латвийского университета Мара Янаус объясняет, что избавление от чужого потомства в животном мире - не редкость. "Конкуренция в борьбе за дальнейшее сохранение генетического материала очень жесткая - поэтому бывают ситуации, когда яйца или детенышей выбрасывают из гнезда".
Эксперт отмечает, что в настоящее время невозможно точно предсказать, что будет с этой семьей аистов. "Могут быть разные варианты - как и у людей! Животные также испытывают чувство привязанности или антипатии. Успешное гнездование все еще возможно, если аисты сразу начнут откладывать яйца, а в будущем не будет подобных инцидентов или смены партнера".
Специалист добавляет, что об аистах существует множество мифов. "Например, что аисты выбирают одного партнера на всю жизнь. Это неправда. Для них более характерна привязанность к конкретному гнезду".