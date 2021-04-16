Видео ⟩ Страсти в семье белых аистов: чужая самка вытолкнула яйцо из гнезда

В период пасхи в гнезде, за которым велось наблюдение, поселилась пара аистов. На этой неделе стало известно, что семейство ждет пополнения. Однако радостное событие было прервано обстоятельствами, начавшимися с неожиданного происшествия - в гнездо вторглась другая самка, вытолкнув из него недавно отложенное яйцо. Орнитологи объясняют, что такие ситуации возникают часто - так в животном мире борются за сохранение своего генетического материала.

Когда самца не было "дома", незнакомка перебросила яйцо через край гнезда и улетела. Позже она появлялась еще несколько раз, время от времени нападая на хозяйку. Следует отметить, что до этого неприятного инцидента пара аистов регулярно ночевала в гнезде вместе, но после событий самец в ночное время начал покидать дом.

Ведущий научный сотрудник лаборатории орнитологии Латвийского университета Мара Янаус объясняет, что избавление от чужого потомства в животном мире - не редкость. "Конкуренция в борьбе за дальнейшее сохранение генетического материала очень жесткая - поэтому бывают ситуации, когда яйца или детенышей выбрасывают из гнезда".

Эксперт отмечает, что в настоящее время невозможно точно предсказать, что будет с этой семьей аистов. "Могут быть разные варианты - как и у людей! Животные также испытывают чувство привязанности или антипатии. Успешное гнездование все еще возможно, если аисты сразу начнут откладывать яйца, а в будущем не будет подобных инцидентов или смены партнера".