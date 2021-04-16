Главное за 16 апреля ⟩ Очереди на вакцинацию, убийство подростка в США и курьезы в Zoom

События дня:

Возможность привиться для всех желающих: в первый день прививки получили 3250 человек. С учетом большой готовности населения к вакцинации и при этом ограниченного количества вакцин центры вакцинации завершили работу до запланированного времени. Для прививки использовались вакцины AstraZeneca.

В США полиция застрелила 13-летнего подростка. 15 апреля полиция Чикаго опубликовала видео, на котором видно, как полицейский стреляет в 13-летнего мальчика. Опубликованное полицией видео вызвало тревогу в обществе США. После убийства мальчика в Чикаго прошли протесты против насилия полиции.

Навальный сообщил о серьезном ухудшении здоровья. Российский политик Алексей Навальный, отбывающий заключение и держащий голодовку в ИК-2 в Покрове, сообщил, что сделанный ему анализ крови "свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске" для его здоровья.

"Бог помог мне": в Эстонии осужденный пожизненно вышел на свободу после 38 лет заключения. Сегодня утром из Тартуской тюрьмы вышел отбывавший с 12 мая 1983 года пожизненное заключение Олег Пятницкий. По мнению окружного суда, весьма вероятно, что Пятницкий в дальнейшем будет воздерживаться от преступлений и вести законопослушную жизнь.

Курьезы в Zoom продолжаются: канадский депутат во время заседания появился в кадре голым. В четверг депутат парламента Эстонии случайно продемонстрировал, чем на самом деле занимается в рабочее время. С чем-то похожим пришлось столкнуться и канадскому депутату - он во время виртуального заседания предстал перед камерой голым.

Коронавирус:

За последние сутки подтверждено 612 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек. Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет. В четверг было сделано 16 373 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,7%.

Ангела Меркель сделала первую прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca. В Германии разрешено делать прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca людям старше 60 лет. Меркель – 66 лет, она попадает в эту группу граждан.

Несколько тысяч организаторов выборов в самоуправления смогут привиться без очереди. Поскольку вакцинация является добровольной, точное количество людей, которые получат прививку, пока неизвестно, но всего в подготовке и проведении выборов в самоуправления участвуют до 7000 членов и работников избирательных комиссий.

Почитать, чтобы отвлечься:

"Никто нас не воспринимал всерьез". Как Евгения знакомила Ригу с корейской косметикой. В первом магазине косметики у Евгении Петровой была постоянная клиентка. Эта женщина тратила баснословные деньги и приходила каждую неделю. Однажды Евгения спросила ее: "На подарки?". Но та ответила, что для себя. У нее был рак четвертой стадии, при этом она говорила, что хочет выглядеть красивой "и там" - после смерти.

Забытые Богом: заброшенные церкви Латвии, спрятанные в лесу и даже на острове. Уже десятки лет здесь не проводят службы, не звонят в колокола и не жгут ладан. Но, несмотря на осыпающуюся штукатурку и пустые оконные рамы, эти места не теряют своей притягательной силы и все еще влекут к себе людей - случайных прохожих, искателей приключений или любителей истории. Мы собрали несколько заброшенных церквей Латвии, которые непременно стоит увидеть, пока они окончательно не превратились в руины.

15 лет осуждения, или Путь Милены Милачич из художественной гимнастики до любви и принятия себя. Многие обожают художественную гимнастику за её красоту и грациозность, но, к сожалению, не все догадываются, через что приходится проходить юным спортсменкам и с какими проблемами они могут сталкиваться.

Крепкий орешек из Эстонии: девушка наладила бизнес, не выходя из собственной кухни. На кухне однокомнатной квартиры в Ласнамяэ (Эстония) развернулось кондитерское производство. Соседей сводит с ума аромат свежей выпечки: здесь готовится печенье "орешки". Да-да, с тем самым вкусом из детства! Здесь же выпечка обретает милую упаковку с белкой на логотипе и отсюда разъезжается по всей Эстонии.