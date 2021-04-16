Как белорусский веган-политзаключенный придерживается своих принципов в тюрьме

В СИЗО его отправили к психологу, поставили на учет как "склонного к суициду" и "склонного к экстремизму". После перевода в колонию прошел месяц, и родственники отмечают, что настроение у него получше: "Но мясные продукты он как не ел, так и не ест. Иногда, если нет фруктов и овощей, а также денег на счету, приходится кушать тюремную еду".

Во время суда Сергей рассказал, что сразу после заключения под стражу объявил голодовку. С 2013 года он перешел на растительное питание, и еду в СИЗО сложно назвать соответствующей такому образу жизни и принципам Сергея.

Близкие в письмах просили, чтобы политзаключенный остановил голодовку, ведь это опасно для жизни, на что однажды получили ответ: "Если жить в неволе, то зачем вообще так жить".

Голодовку в СИЗО-7 Сергей продержал 11 дней, но в последующем все же решил прекратить. Для безопасного выхода из голодания мужчине нужны были фрукты и определенные продукты, но со слов близких, передать их тогда так и не удалось: "Выходил из ситуации он как и чем мог".

Для Сергея Солохи питание имеет особое значение. После окончания 9 классов будущий предприниматель продолжил учебу в Дрогичинском сельскохозяйственном проф. училище, и тогда у него начались проблемы со здоровьем: постоянно болела рука, потом появились судороги. Два года врачи назначали ему серьезное медикаментозное лечение, но это не помогало. Со временем рука почти полностью атрофировалась, ничего тяжелее шариковой ручки в тот момент Сергей уже держать не мог. Врачи хотели даже ампутировать руку, но Сергей отказался от операции и позже полностью восстановился своими силами. Также, со слов близких, с помощью осознанного подхода к питанию политзаключенный излечился от варикоза вен. "Путь он проделал немаленький в этом плане", - говорят они.

Из-за того, что политзаключенный отказывался принимать несоответствующую его убеждениям пищу, его в СИЗО-7 отправили к психологу. Там Сергею задавали много вопросов, один из них был про попытки самоубийства. Мужчина честно сказал, что "как-то один раз в детстве, из-за любви к девушке". После мужчину вызвали к начальству СИЗО, поставили на учет как "склонного к суициду". Хотя подобных действий в изоляторе Сергей не предпринимал, и подчеркивал что тот эпизод был "в детстве".

Потом Сергей был свидетелем устного конфликта сокамерника и работника СИЗО-7. Суть спора была в том, что в изоляторе не выдаются бумаги с правами лиц, содержащихся под стражей. Солоха рассказывал на суде, что посчитал работника неправым, вступился за товарища. Так мужчина получил от СИЗО характеристику "склонен к экстремизму".

Вообще Сергей пробовал воздействовать на условия, в которых находится, законными способами. Просил его перевести в камеру, где меньше или вообще нет курящих. Мужчина пытался решить вопрос с выдачей дополнительного ножа для нарезки хлеба, так как за отведенное время это не все успевали сделать. Еще он предпринимал попытки узнать у работников СИЗО права лиц, находящихся под стражей, и когда не получил объяснений, просил друга выслать ему эти права письмом (друг выполнял просьбу, однако позже оказалось, что вместо этого Сергею передавали… чистые листы). В результате мужчину часто переводили из камеры в камеру, таким образом оказывая на него давление.

Теперь родственники отмечают, что Сергей Солоха адаптировался к тюремной жизни, по письмам заметно, что настроение у него получше:

"Сейчас он в хорошем состоянии. Питание его изменилось, конечно, но мясные продукты он как не ел, так и не ест. Единственное, говорил, что иногда, если нет фруктов и овощей, а также денег на счету, приходится кушать тюремную еду. Написал, что в последнее время вообще ест мало, так как у него малоподвижный образ жизни".