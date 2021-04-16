Ассоциация торговцев предложит послабления для торговых центров

По его словам, в пятницу состоялась встреча ЛАТ с представителями Министерства экономики, на которой торговцы выразили обеспокоенность несправедливостью некоторых решений правительства в отношении торговых центров.

ЛАТ предложит группе оперативного управления изменения, которые позволят работать тем магазинам в торговых центрах, у которых нет входа через торговый центр.

Также будет предложено разрешить работать торговым центрам площадью не менее 7000 квадратных метров, но с десятью или менее арендаторами. В настоящее время таким центрам разрешается работать только при наличии менее пяти арендаторов.

Торговые центры площадью не менее 7000 квадратных метров часто не могут квалифицироваться на государственную поддержку, так как якорным арендатором там часто является крупный торговец продуктами питания, которому разрешено работать, и по этой причине торговый центр не имеет достаточно большого падения оборота, чтобы претендовать на государственную помощь.